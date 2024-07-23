‘Biden başkan olamaz, gitsin’ demişti… Gaf yapan yaşlı aday artık kim?… Trump’ı adeta kendi silahıyla vurdular!

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Biden, aday olmayacağını sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla açılarken seçim yarışında yerini yardımcısı Kamala Harris’e bıraktı.

Demokrat Parti’nin adayı henüz kesinleşmese de Harris’le birlikte Trump’ın karşısına 52 yaşındaki Michigan valisi Gretchen Whitmer ve 51 yaşındaki Pennsylvania'lı Josh Shapiro gibi muhtemel Demokrat adayların çıkma ihtimali var.





TRUMP: BIDEN YARIŞTAN ÇEKİLDİĞİNİ BİLE HATIRLAMIYOR

Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden’ın yarıştan çekildiğini hatırlamadığını iddia etmişti.

Biden’a yönelik baskılar ve yarıştan çekilmesi ısrarları iki adayın televizyonda canlı yayınlanan münazaralarında Joe Biden’ın donup kalması, Trump’a cevap verememesi, konuşurken sürekli bir şeyleri unutması ya da yanlış söylemesiyle alevlenmişti.

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Trump da rakibini bu performansından sonra başkanlık yapmaya uygun değil, yaşı yüzünden artık sağlıklı bir zihne sahip değil diyerek eleştirmişti.





BIDEN YAŞLI DEDİ AMA ŞİMDİ KENDİSİ...

Biden gerçekten de adaylıktan çekilmeye mecbur kaldı. Ancak bu durum Trump’ın elini güçlendirirken bir yandan da yarışta karşısına kendinden çok daha genç ve enerjik bir aday çıkmasıyla aynı tartışmayı yeniden alevlendirdi…

78 yaşındaki Donald Trump'ın kendisinden daha genç bir Demokrat adayla karşılaşacağı kesinleşirken, Trump, tıpkı Joe Biden'ın rakibi olduğu dönemdeki gibi yaşı ve zihinsel çeviklik sorularıyla karşılaşacağa benziyor.

Biden'ın kamuoyu önüne sık sık tökezleyerek çıkması ve özellikle de felaketle sonuçlanan münazarası artık geçmişte kaldığından, şimdi gözler Trump'ın zihinsel keskinliğine ve sık sık yaptığı tuhaf, kafa karıştırıcı kampanya konuşmalarına çevriliş durumda.





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TRUMP'IN GAFLARI ARTIK "GÖRÜNÜR" OLACAK

Örneğin geçen ay Trump kendi doktorunun adını yanlış söyledi. Daha önce de Barack Obama'yı hala başkan sanması ve ezeli Cumhuriyetçi rakibi Nikki Haley'i Nancy Pelosi sanması gibi büyük gaflar yaptı.

ABD'li seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı geçen ay Biden'ın “kesinlikle” ya da “muhtemelen” değiştirilmesi gerektiğini söylerken, Trump'ın tercih edilme oranı sus payı davasında aldığı mahkumiyetinden ve 9gün önce hayatına kastedilmesinden bu yana yüzde 40'a yükselmişti. Harris'in tercih edilirlik oranı ise şimdilik yüzde 39 civarında seyrediyor.





BIDEN'I MÜNAZARA YENDİ... PEKİ KAMALA HARRIS'İN KARŞISINDA NE YAPACAK?

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Biden'ın adaylıktan ayrılması Cumhuriyetçilerin hesaplarını altüst ederken, eylül ayında Kamala Harris ile bir kez daha münazaraya çıkacak olması endişe yaratmaya başladı.

Trump'ın son suikast girişimine verdiği tepki vurulduktan hemen sonra yumruğunu havaya kaldırıp “Savaş, savaş, savaş!” diye bağırmak olmuştu. Bu da Cumhuriyetçi partisini arkasında birleştirmeye yardımcı oldu ve ölümle burun buruna gelmesinin ardından bir “birlik” kampanyası yürütme sözü verdi.

Ancak suikast girişimi geride kaldıkça Trump yeniden Biden'ı, Harris'i ve Demokratları kötülemeye geri döndü ve kampanyasında yeniden sık sık komplo teorileri ve tuhaf göndermelere yer vermeye başladı.

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BİR ANDA "ESKİ TRUMP'A" DÖNÜŞTÜ

Bu da suikastı atlatan ve kurşunlara karşı duran güçlü, birlik çağrısı yapan imajını hemen yok edip onu “eski Trump’a” dönüştürdü.

Trump Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Biden'ı Harris ile değiştirmenin “çok fazla fark yaratacağını düşünmediğini” söyledi ve “Onu da Biden'ı tanımladığım şekilde tanımlardım.” dedi.

Politika analistleri şimdi Trump'ın Biden'ın görevi bırakmasına verdiği “nezaketten uzak” tepkinin Demokratların işine geleceğini söylüyor ve “Rakibi Biden olmadan ve ona 'Uykucu Joe' diye hitap etmeden kime saldıracak?” yorumunu yapıyorlar.





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TRUMP KENDİ SİLAHIYLA VURULUR MU?

Yapılan yorumlarda Kamala Harris’in ülkenin fakir kesimlerinden, kadınların seçme hakkı ve kürtaj yasası gibi konulardan destek almasının çok olası olduğu ve Trump’ın aşırı tepkileriyle bu konularda tepki çekeceği söyleniyor.

Trump, Harris karşısında saldırgan bir tutum sergilerse rakibi de onu yaşı nedeniyle kendini kontrol edememekle suçlayabilecek ve Trump böylece deyim yerindeyse Biden’a yönelttiği kendi silahıyla vurulmuş olacak…