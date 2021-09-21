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Biden, Avustralya Başbakanı Morrison ile bir araya geldi

#ABD#Başkan#Biden
Biden, Avustralya Başbakanı Morrison ile bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir araya geldi.

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AA- Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Biden ve Morrison'ın New York'ta Biden'ın konakladığı otelde bir araya geldiği belirtildi.

İki liderin ABD-Avustralya ilişkilerinin 70. yıldönümünü kutladığının belirtildiği açıklamada, "Biden ve Morrison, ortak değerlere, ortak çıkarlara dayalı özgür ve açık Hint Pasifik bölgesi için taahhütlerini bir kez daha teyit etti ve tüm dünyadan müttefik ve ortaklarla birlikte çalışılmasının önemi konusunda mutabık kaldı." bilgisi paylaşıldı.

NATO ve Avrupa Birliği dahil, tüm Avrupalı ortakların Hint-Pasifikteki kritik rolünün ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Başkan Biden ve Başbakan Morrison, ekonomilerimizin dayanıklılığını güçlendirmek konusunda adım atmak için söz verdi." ifadesi kullanıldı.

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#ABD#Başkan#Biden