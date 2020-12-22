Biden aşı oldu: Endişeye gerek yok

Halkı özendirmek için kameralar karşısında aşı olan 78 yaşındaki Biden, yüksek risk grubunda bulunuyor. Aşıdan endişe edilmemesi gerektiğini söyleyen Biden, tüm Amerikalıları aşı olmaya çağırdı.

RUSYA, ASTRAZENECA İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Öte yandan Rusya’da Sputnik-V aşısını geliştiren Gamalaya Enstitüsü’yle İngiliz-İsveç ortaklığı AstraZeneca arasında ortak çalışma ve işbirliği anlaşması imzalandı.

İmza törenine video konferansla katılan Rusya lideri Vladimir Putin, “İnsanların hayatını kurtarmak için doğru yönde atılan inandırıcı bir adım, atılan imzaların küresel boyuttaki salgına çözüm getirmesini diliyorum” dedi.

Anlaşmaya göre ilk etapta Rus aşısı Batılı laboratuvarlarda ve denekler üzerinde sil baştan test edilecek. Sonuçların olumlu çıkması halinde iki aşı birleştirilerek daha etkin ve yeni bir aşı ortaya çıkacak. Koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke olan Rusya’nın ağustos ayındaki bu adımı şüpheyle karşılanmıştı.