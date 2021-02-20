Biden: Amerika geri döndü

Pandemi nedeniyle telekonferans yöntemiyle düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan ABD Başkanı Joe Biden, “demokrasilerin tehdit altında olduğu” vurgusu yaptı ve “Amerika geri döndü” diyerek müttefiklerine birliktelik çağrısında bulundu. “Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere pek çok yerde demokratik ilerleme saldırı altında” diyen Biden, “Demokrasilerin hâlâ insanlara hizmet edebileceğini göstermeliyiz.

Onu savunmalı, güçlendirmeli ve yenilemeliyiz” diye konuştu. Biden konuşmasında Avrupa liderlerine seslenerek, “Geçtiğimiz birkaç gergin yılın transatlantik ilişkilerimizi test ettiğini biliyorum. Ancak, Avrupa ile yeniden birlikteliğe kararlıyız” dedi. “Amerika geri döndü” diyerek Trump yönetiminin dış politikada benimsediği “Önce Amerika” ilkesinden uluslararası ittifaklara öncelik veren bir ABD’ye dönüşün sinyalini veren Biden, ABD’nin NATO’ya olan bağlılığının da “sarsılmaz” olduğunu ifade etti.

ÇİN VE RUSYA VURGUSU

İklim değişikliği ve koronavirüs pandemisine karşı mücadelede uluslararası birlik çağrısında bulunan ABD Başkanı, ayrıca Rusya ve Çin’e karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Rusya’nın ABD, Avrupa ve başka yerlerde demokrasiyi istikrarsızlaştırmaya ve baltalamaya çalıştığını söyleyen Biden, müttefiklere Washington’la birliktelik çağrısı yaptı. Çin’i de ABD’nin müttefikleriyle ortak bir sorun olarak değerlendiren Biden, “Çin hükümetinin uluslararası ekonomik sistemin temellerini bozan baskılarına karşılık vermeliyiz” dedi.