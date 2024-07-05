Biden akşam 8'den sonra yok: Daha fazla uykuya ihtiyacım var! Seçimle aylar kaldı, valiler öfkeli...

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ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Mevcut başkan Joe Biden, Donald Trump ile yaptığı televizyon tartışmasındaki performansı ile ilgili günah çıkarmaya devam ederken çekilme baskısına da karşı koymaya çalışıyor.

Biden’ın adaylıktan çekilmeyeceğini ve Trump’ı yeneceğini savunuyor ancak parti çevrelerinde sular durulmuyor. Son olarak Demokrat Parti’nin büyük bağışçıları arasında olan Disney ailesinin mirasçısı Abigail Disney, Biden’a çekilme çağrısı yaptı. Disney, Biden çekilene kadar bağışları durduracağını söyledi.



Başkan Biden son yaptığı açıklamada tartışmada “batırdığını” kabul etti. Wisconsin’de yayın yapan bir radyo programına bağlanan Biden kötü bir akşam geçirdiğini söyledi ve “Hata yaptım, batırdım” ifadelerini kullandı. Biden televizyon programının süresine atıfla, “Beni doksan dakika ile değil, başkanlıktaki 3.5 senemle değerlendirin” dedi.

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BİDEN AKŞAM 8'DEN SONRA YOK: DAHA FAZLA UYKUYA İHTİYACIM VAR

CNN ise bugün dikkat çekici bir haber yayınladı ve Biden'ın Demokrat valilere daha fazla uykuya ihtiyacı olduğunu ve saat 20.00'den sonra etkinlik yapmayacağını söylediğini yazdı.

Dikkat çeken iddia, 81 yaşındaki Biden'ın 20'den fazla eyalet liderinden oluşan bir gruba, Trump'ı yeneceği konusunda güvence vermesinin ardından geldi. İsmi açıklanmayan 3 kaynağa göre, Biden Çarşamba günü Beyaz Saray'da Demokrat valilerle yaptığı toplantıda, bundan sonra daha fazla uyuyabilmek için saat 20.00'den sonra etkinlik yapmayı bırakmayı planladığını söyledi.



-Washington Post gazetesine göre Biden kamuoyuna daha iyi görünmek için değişiklikler yapmaya başladı ve bu karar da değişimin bir parçası

CNN'e konuşan kaynaklar, Biden'ın yorumunun salondaki valilerin birçoğunu hayal kırıklığına uğrattığını, hatta bazılarının öfkelendiğini söyledi. Beyaz Saray iddiaya ilişkin henüz bir yorum yapmadı. Biden geçtiğimiz günlerde kötü performansını peş peşe yaptığı yurtdışı seyahatlere ve uykusuzluğuna bağlamıştı.

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Biden, geçen haftaki başkanlık tartışmasından bu yana tıbbi muayeneden geçtiğini ve sağlığının iyi olduğunu söyledi. Toplantı sırasında "iyiyim ama beynim ne durumda bilmiyorum" dedi, salonun buz kesmesine neden olan bu sözler sonrası Biden şaka yaptığını söyledi. Biden'ın yardımcıları da daha sonra bunun bir şaka olduğunu hatırlattılar.

81 yaşındaki Biden’ın tartışmadaki zayıf sesi, geveleyen cümleleri ve anlamsız sözleri, yaşı ve göreve uygunluğu konusundaki endişeleri artırmıştı. Kamuoyu yoklamalarında Trump’ın Biden karşısında farkı açmaya başlaması da Oval Ofis’te ve Demokrat Parti'nin önde gelen isimleri üzerinde kaygıyı ve baskıyı artırıyor. Tartışmanın hemen ardından yapılan ve Çarşamba günü yayımlanan New York Times gazetesindeki ankete göre Trump Biden karşısında 6 puan önde.