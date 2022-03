Biden açıkladı! Rusya'ya yeni yaptırımlar

Haberin Devamı

Günün erken saatlerinde NATO ülkeleri ve G7 ülkeleriyle yeni adımlar açıklayacağız. Putin'i yine sıkıştıracağız. Öncelikle her ülke ticarette en kayrılan statüsünü Rusya ile kaldıracak. Küresel ekonominin yarısından koparacağız onları. Müttefiklerimizle bunu yapmamız çok önemli. Özgür dünya bir araya gelerek, Putin'i karşısına allıyor. Ülkemizdeki iki parti de buna öncülük ediyor.



"PUTİN BUNUN BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA"



Daha da adımlar atıyoruz. Deniz mahsulleri ve içkilerde dahil. Çok uluslu ülkelerden borçlanmayı da yasaklayacağız. Putin saldırgan, bunun bedelini ödemek zorunda. G7 de baskısını artırıyor. Oligark listesine ailelerini de ekleyeceğiz. Rus halkında çalıyorlar ve bizim ülkelerimizde paralarını saklamaya çalışıyorlar. Biz onların süper yatlarının, tatil evlerinin peşinden gidiyoruz. Aynı zamanda imalattan faydalanmalarını engelleyeceğiz. Bunlar son adım da olmayacak.



UKRAYNALI MÜLTECİLERE ABD'DEN YEŞİL IŞIK



Ve yaptırımlarımızın tamamı ihraç sınırlamaları Rus ekonomisini yerle bir ediyor. Ruble yüzde 50 değer kaybetti. Rusya borsası 2 haftadır kapalı çünkü açtıklarında çakılacaklarını biliyorlar. ABD, 1 milyardan dolardan fazla Ukrayna'ya destek sağladı. Her gün yeni teslimatlar yapıyoruz. ABD ayrıca ciddi güvenlik desteğinin de arabuluculuğunu yapıyor. Şu anda 10 binlerce ton insani yardım sağlıyoruz. Dün Polonya'da Harris 53 milyon dolarlık insani yardım için paket açıkladı. Bu çabayı bizden başka 30 dan fazla ülke destekliyor. Ukrayna'nın kendini savunması için sahip olması gereken silahlardan emin olacağız. Ukraynalı mülteciler gelmesi gerekirse burada kollarımızı açık karşılayacağız. NATO'nun her karşını korumaya hazırız. Rusya'ya karşı Ukrayna'da savaşmayacağız.

NATO ve Rus güçleri arasındaki bir çatışma 3. Dünya Savaşı demektir. Ukrayna'yı domine edeceğini düşündü başarısız oldu. ABD demokrasini hedef aldı başarısız oldu. Barışın ve güvenliğin yanındayız, gücümüzü gösteriyoruz ve sarsılmayacağız.