Biden ABD'ye yapılan siber saldırılardan Trump'ı sorumlu tuttu

Wilmington'da Amerikan halkına Noel ve yeni yıl mesajı vermek için açıklamalarda bulunan Biden, Trump'ı ABD'deki federal kurumlara yönelik siber saldılar konusunda ihmalkar davranmakla eleştirdi. Trump yönetimini siber saldırıları ciddiye almamakla suçlayan Biden, “Bu saldırı Trump görevdeyken ve görmezden geldiği bir zaman gerçekleşti. Trump, saldırıyı ciddiye almasa bile, ben alacağım. Başkan Trump'ın tutumu beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu başkan saldırılardan kimin sorumlu olduğunu bile henüz saptamadı.” dedi.



Geçen hafta sonu, ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile

bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuş söz konusu saldırıların

ardında Rusya'nın olduğu iddia edilmişti. Trump ise siber saldırıların arkasında Çin’in de olabileceği açıklaması yapmıştı.



BİDEN'DEN GÖREVE BAŞLAYINCA 3. EKONOMİK YARDIM PAKETİ SÖZÜ



ABD'de Kongresi'nde onaylanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenler için 900 milyar dolarlık ikinci ekonomik yardım paketi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlayınca Kongre'den 3. ekonomik destek paketini geçirmesini isteyeceğini söyledi.