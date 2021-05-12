Biden, Abbas’a mesaj gönderdi

Ajansın haberinde, Biden’ın mesajında son siyasi gelişmeleri, mevcut durumu ve ABD ile Filistin Devleti arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi. Mesaj, Biden’ın Ocak 2021’e göreve gelmesinin ardından iki taraf arasındaki ilk temas niteliğini taşıyor. Eski Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi ve Filistinlilere ABD tarafından sağlanan mali yardımları kademeli olarak kaldırmaya çalışması sebebiyle iki ülke arasındaki tüm ilişkiler kopmuştu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Hamas tarafından Gazze Şeridi’ne yapılan roket atışları kınandı ve çatışmaların sona ermesi için bölgede iki devleti çözümün desteklendiği belirtildi.

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