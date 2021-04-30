Biden, 21 Mayıs'ta Beyaz Saray'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüşecek

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ziyaretinin ABD ve Güney Kore arasındaki "güçlü ittifakı", "iki ülke hükümetleri, insanları ve ekonomileri arasındaki geniş ve derin bağı" bir kez daha gözler önüne sereceğini vurgulayan Psaki, iki ülke arasındaki ittifakı güçlendirmek ve yakın iş birliğini genişletmek için Biden'ın Moon'u ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı görevine gelen Joe Biden'ın Beyaz Saray'da yüz yüze görüştüğü ilk lider Japonya Başbakanı Suga Yoşihide olmuştu. İki lider 16 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Moon, Biden'ın Beyaz Saray'da yüz yüze görüşeceği ikinci lider olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin de ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında Güney Kore ve Japonya'ya gitmişlerdi.

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