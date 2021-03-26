Biden: 2024’te adayım

Beyaz Saray’daki 64’üncü gününde gazetecilerin sorularını cevaplayan Biden, eski başkan Donald Trump’ın aday olacağını duyurmasına rağmen kendisinin 2024’te aday olup olmayacağını açıklamadığı hatırlatılarak yöneltilen ‘’2024’te aday mısınız?” sorusuna, ‘’ Elbette, 2024’te aday olmayı umuyorum. Planım yeniden seçilmek, beklentim bu” yanıtını verdi. Kadere saygı duyduğunu ve bir şey için üç yıl öncesinden plan yapmadığını söyleyen Biden, 2024’te Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le birlikte tekrar aday olmayı umduğunu söyledi.

‘Şİ’NİN DEMOKRATİK KEMİĞİ YOK’

Çin Devlet Başkanı Şi Cingping için “Vücudunda demokratik bir kemik yok, otokrasinin geleceğin dalgası olduğunu düşünen Putin gibi insanlardan biri” ifadesini kullanan Biden, Çin’in tüm çabasına rağmen ABD’nin dünyanın ekonomik lideri olarak kalacağını söyledi. Çin’i insan hakları konusunda uyaran Biden, ihlaller sürdüğü takdirde dünyanın dikkatini buraya çekmeyi sürdüreceklerini belirtti. Biden ayrıca koronavirüs aşılama programına da değindi. Göreve geldiğinde verdiği 100 günde 100 milyon aşı sözüne 60 günde ulaştıklarını söyleyerek, hedefi 100 günde 200 milyon doz aşı olarak yükselttiğini duyurdu.

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