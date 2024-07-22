Biden 1987'de de çekilmiş

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ABD Başkanı Joe Biden önümüzdeki kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde ikinci dönem için adaylığını koymuştu. Ancak genellikle yaşıyla bağlantılı gösterilen sağlık sorunları nedeniyle kendi partisinin önemli bir bölümü de adaylıktan çekilmesi için baskı yapıyordu. Biden muhaliflerine göre Trump’a karşı daha “genç” bir adayla seçime girilmeliydi. Trump’a yönelik suikast girişimi Trump’ın popülaritesini artırınca Biden üzerindeki “çekil” baskıları da aynı oranda arttı. Nitekim adaylıktan çekilmeyeceğini birçok kez dile getiren Biden sonunda pes etti ve adaylıktan çekildiğini açıkladı.

YAŞI HEP GÜNDEMDEYDİ

Biden siyasete ilk girdiği günden beri yaşına dair tartışmalar peşini hiç bırakmadı. 1972’de 30 yaşında dönemin “en genç senatör” unvanıyla senatör seçildi. Yaşının genç olmasıyla ilgili eleştirilere “Siz beni izleyin” diye cevap veriyordu. Yıllar sonra da bu kez “çok yaşlı” olmasıyla gündeme gelecekti.

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1987’DE DE ÇEKİLMİŞTİ

Biden’ın siyasi geçmişinde bir “çekilme” daha var. O dönem Delaware senatörü olan Biden 1988 seçimlerinde Demokratların adayı olmak için yarışa Haziran 1987’de başlamıştı. 45 yaşındaydı ve 15 yıldır senatörlük yapıyordu. Demokrat adaylar içinde en güçlülerden biri olarak öne çıktı. Kürsüye hakimiyeti ve kitleleri coşturan hitabetiyle dikkat çekiyordu. Onu tanıyanlara göre üniversite yıllarından beri başkanlık hayali kuruyordu. Adı ilk kez 41 yaşındayken 1984 seçimleri için gündeme gelmişti. O dönem aday olmadı ama konuşmalarıyla dikkat çekmeyi başardı. 1988’deki seçimlerin potansiyel adayları arasında görülüyordu.

“ZAFER PARMAKLARIMIN UCUNDA”

Potansiyel adaylardan Ted Kennedy aday olmayacağını açıklayınca önü daha da açıldı. Kısa sürede topladığı 1,7 milyon dolar bağış, diğer yedi aday adayının toplamından fazlaydı. Güçlü adaylardan biri daha çekilince Demokratlar içindeki en popüler isim oldu. Kendine çok güvenen Biden “Bu işi kazanacağım. Gerçekten kazanacağım. Bunu biliyorum, parmak uçlarımda hissedebiliyorum” diyordu. O dönemki rapor ve haberler eşi Jill Biden’ın bu süreçteki etkisinden bahsediyordu. Biden için her şey yolunda görünüyordu ama onu “gösteriş meraklısı ve gevezeliğe eğilimli bir asabi” olarak gösteren yorumlar da vardı.



İNGİLİZ POLİTİKACIDAN “İNTİHAL”

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Her şey yolunda giderken Biden’ın bazı konuşmalarında İngiliz Muhalefet Lideri ve İşçi Partisi Lideri Neil Kinnock’tan “intihal” yaptığı haberleri çıkmaya başladı. Kinnock’tan alıntı yaptığı ortaya çıkınca, eski defterler de açıldı. Biden’ın 1965’te üniversiteyken hukuk derslerinden biri için yazdığı makalede de “intihal” iddiaları ortaya atıldı. Biden bu iddialar için “alıntı kurallarını bilmiyordum” diyerek kendini savundu. Ancak Kinnock tartışması giderek büyüdü.

“ÇEKİLİYORUM”

Biden bir hafta sonra 23 Eylül 1987'de yeni bir açıklama yaptı. “Adaylığım geçmişteki hatalarımın abartılı gölgesi tarafından istila edildi” diyerek adaylıktan çekildi. Resmi aday adaylığı kampanyası sadece üç buçuk ay sürmüştü. Biden bir daha 2008 yılına kadar başkan adayı olmadı. 2008 yılında Obama’nın yardımcısı olarak girdiği seçim sürecinde Kinnock ile tekrar buluştu ve kürsüden onu “Hey millet! Bu adamı tanıyor musunuz? Eskiden benim en iyi konuşma yazarımdı” diye tanıttı.