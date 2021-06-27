Bıçak çalıp dehşet saçtı

Almanya’nın Bavyera eyaletinin Würzburg kentinde bir mağazaya girip bıçakların yerini soran eline geçirdiği bıçakla hemen orada üç kişiyi öldürüp dışarıda da beş kişiyi ağır yaralayan Somalili, polisin baldırından vurması üzerine yakalandı.

TERÖR BAĞLANTILI MI

Alman Bild gazetesi, evinde yapılan aramada terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı materyal tespit edildiğini, saldırganın özellikle kadınları boğazları ve boyunlarından bıçaklamaya çalıştığı belirtildi. Bir görgü tanığı, saldırganın ‘tekbir’ getirdiğini de söyledi. Saldırganın da ifadesinde ‘kendi cihadını’ gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı. Yalın ayak olan, psikolojik sorunları olduğu bilinen kişinin bu eyleminin terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

KADINLARI HEDEF ALDI

Cuma günü öğleden sonra bir mağazaya giren ve bıçakların yerini sorunca mutfak ürünlerinin olduğu yere yönlendirilen Somalilinin olay yerinde üç kişiyi öldürdükten sonra sokakta rastgele saldırılarını sürdürdüğü, yaraladığı 5 kişiden ikisinin hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Yaralılar arasında sokaktaki kafe sandalyeleri ve sopalarla eylemciyi durdurmaya çalışan kişilerin de bulunduğu ifade edildi. Kurbanların daha çok kadınlar olduğu belirtildi.



2015’TE GÖÇ ETMİŞ

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, failin “2015 yılından bu yana Würzburg’ta yaşayan bir Somali kökenli” olduğunu söyledi. Saldırganın son aylardaki şiddet eğilimi nedeniyle dikkat çekip psikiyatrik takibe alındığını belirten Herrman, “Fail, bir görgü tanığına göre, eylem sırasında ‘Allahu Ekber’ diye bağırmış” diye de ekledi.



İLK VUKUATI DEĞİL

Önceki gün yaşanan saldırının, Somalili zanlının karıştığı ilk olay olmadığı öğrenildi. Bavyera eyaletine bağlı Bamberg’in Başsavcısı Wolfgang Gründler, zanlının geçtiğimiz ocak ayında kaldığı evsizler barınağında, birlikte kaldığı evsizlere ve barınak görevlisine bıçakla saldırdığını açıkladı. Gründler, kimsenin yaralanmadığı bu saldırının ardından polisin soruşturma başlattığı ve zanlının zorunlu psikiyatrik yardıma sevk edildiğini belirtti.

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