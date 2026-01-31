×
Biber gazıyla milyonluk soygun

Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 07:00

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun Taito bölgesinde önceki gün akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı.

Tokyo polisinden yapılan açıklamaya göre üç saldırgan, içinde para bulunan çantaları bir araca yerleştiren beş kişilik grubu hedef aldı. Aralarında iki Çin vatandaşının da bulunduğu gruba biber gazı sıkan saldırganlar, yaklaşık 420 milyon yen (118 milyon TL) değerindeki çantayı alarak kaçtı.

Öte yandan söz konusu olaydan yaklaşık iki buçuk saat sonra Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nın otoparkında 190 milyon yen (53 milyon TL) para taşıyan bir kişi daha biber gazıyla saldırıya uğradı ancak çantası çalınmadı. Her iki olay için de soruşturma başlatıldı.

#Japonya#Tokyo#Haneda Havalimanı

