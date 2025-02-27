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Bezos'un gazetesinde 'önemli değişiklik'

Güncelleme Tarihi:

#Jeff Bezos#Washington Post#Gazete
Bezosun gazetesinde önemli değişiklik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 12:19

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin sahibi Jeff Bezos, köşe yazıları ve editoryal görüşlerle ilgili "önemli bir değişikliğe" gittiklerini bildirdi. Bezos, aldığı karar sonrasında WP'nin Editoryal Sayfa Editörü David Shipley'in işten ayrıldığını duyurdu.

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ABD gazetesi Washington Post'un (WP) sahibi Jeff Bezos, X sosyal medya platformundan, gazetede yapmayı planladıkları değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.

Bundan sonra gazetenin görüş bölümünde kişisel özgürlükler ve serbest piyasalar üzerine yazılara yer verileceğini belirten Bezos, bu 2 konuyla uyuşmayan görüşlerin artık WP'de yayımlanmayacağını duyurdu.

Bezos, eskiden gazetelerin okuyucularına tüm görüşleri kapsamaya çalışan geniş tabanlı bir görüş bölümü sunmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "Bugün bu işi internet yapıyor." ifadesini kullandı.

Serbest piyasalar ve kişisel özgürlüklere ilişkin görüşlerin mevcut haber piyasasında yeterince yer bulmadığına işaret eden Bezos, bu boşluğu birlikte dolduracakları için heyecanlı olduğunu vurguladı.

 

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GAZETE'NİN EDİTORYAL SAYFA EDİTÖRÜ İŞTEN AYRILDI

Bezos, açıklamasında, aldığı karar sonrasında WP'nin Editoryal Sayfa Editörü David Shipley'in işten ayrıldığını duyurdu.

Shipley'in kararına saygı duyduğunu kaydeden Bezos, "Bu önemli bir değişiklik, kolay olmayacak ve yüzde 100 kararlılık gerektirecek." ifadesine yer verdi.

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#Jeff Bezos#Washington Post#Gazete

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