Bezos nişanlısını uzaya yolluyor

Haberin Devamı

Gazeteci, çocuk kitabı yazarı ve helikopter pilotu olan Sanchez’in uçuş ekibi tamamen kadınlardan oluşacak.

EKİPTE KİMLER YER ALIYOR

Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard uzay aracıyla yolcular 11 dakika boyunca uzayda kalma imkanı bulacak. Rus kozmonot Valentina Tereşkova’nın 1963 tarihli uçuşundan bu yana ilk kez tüm mürettebatı kadın olan bir araç uzaya çıkacak. Lauren Sanchez’e bu yolculukta pop şarkıcısı Katy Perry (40), CBS kanalı haber sunucusu Gayle King (70), roket mühendisi Aisha Bowe (38), insan hakları aktivisti Amanda Nguyen (33) ve film yapımcısı Kerianne Flynn (57) eşlik edecek.

RUJUMU DA SÜRER UZAYA DA GİDERİM

Yolculuk için hazırlık yapan kadınlar Elle Dergisi’ne hazırlıklarla ilgili eğlenceli açıklamalar yaptı. Sanchez, “Kapsülün içinde uçan takma kirpikler olacak. Ama benimkiler yapıştırılmış durumda” derken aktivist Amanda Nguyen ise “İnsanların bizi böyle görmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mühendis ve bilim insanı ikilemi, sonra da güzellik ve moda. Kadınlar çok yönlüdür. Ben ruj da süreceğim” ifadesini kullandı. Yerden kontrol edilecek araç saatte yaklaşık 3600 km hıza ulaştıktan sonra mürettebat normal yer çekimi kuvvetinin üç katı olan 3G’ye ulaşacak. Dünyadan 100 km yükseklikte ise yer çekimsiz ortamı tecrübe edecekler. Yolculara özellikle geri dönüş öncesinde kendilerini koltuğa yeniden nasıl bağlayacaklarının öğretildiği, aksi halde bellerini kırma riski bulunduğu belirtiliyor.