Beytüllahim’de buruk Noel yortusu

Kent, Hz. Meryem’in doğum yaptığına inanılan mağara üzerine inşa edilen Doğuş Kilisesi’ne ev sahipliği yapmasıyla Hristiyanlar açısından kutsal bir kent olarak kabul ediliyor. Hristiyan hacılar her yıl aralık ayının sonlarında Noel dolayısıyla kente yoğun ilgi gösteriyor. İsrail’in Gazze’ye saldırılarının devam ettiği 2 yıl aradan sonra Doğuş Kilisesi Meydanı’nda ilk kez yılbaşı ağacı süslenirken turistler ve yerliler ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beytüllahim Belediye Başkanı Mahir Kanavati de bölgenin yerel bir gazetesine yaptığı açıklamada, bu yılki Noel kutlamalarının Filistin halkı için umut ve kararlılığı simgelediğini, uluslararası kamuoyuna ise Filistinlilerin barış içinde yaşama iradesini yansıttığını söyledi.

