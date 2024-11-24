Beyrut’un merkezine sığınak delen bomba... İsrail basını: Hedef Hizbullah lideriydi

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Lübnan’da ateşkes müzakereleri devam ederken İsrail ordusu, ülkedeki işgalinin şiddetini her geçen gün arttırıyor. İsrail’e ait savaş uçakları dün sabaha karşı saat 04.00 sularında Beyrut’un merkezinde Basta semtindeki bir sivil konutu vurdu. Sekiz katlı bina yerle bir olurken saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrailli Kanal 14 TV kanalı, saldırıda Hizbullah’ın Operasyon Dairesi Başkanı Muhammed Haydar’ın hedef alındığını öne sürdü. Ancak güvenlik kaynakları, Suudi Televizyon kanalı Al-Hadath’a, Haydar’ın saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi. Öte yandan İsrail’in, Lübnan’ın en büyük idari bölgesi Baalbek-Hirmil ilçesine düzenlediği hava saldırılarında en az 24 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Israel Katz ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, ABD’nin Lübnan konusunda çözüme kararlı olduğunu belirtti. ABD’nin özel temsilcisi Amos Hochstein, Lübnan hükümeti ve Hizbullah’ın İsrail’le ateşkese yönelik ABD’nin teklifini kabul etmesinin ardından üç gün önce Beyrut’a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

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YİNE HASTANE HEDEF

İsrail’e ait bir insansız hava aracının Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde kuşatma altında bulunan Kemal Advan Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda dört sağlık personeli ile iki hastanın yaralandığı açıklandı. Hastane Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safia yaptığı açıklamada, İsrail bombardımanının acil servisin girişini, hastane avlusunu, elektrik jeneratörlerini ve hastane kapılarını birkaç kez vurduğunu söyledi. Hastanede şu anda 86 yaralının bulunduğunu belirten Safia, tedavi gören 13 çocuğun bulunduğunu dile getirdi.

YAKIT TÜKENİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yardımların ulaşmasını engellediği gerekçesiyle dün itibarıyla faaliyeti süren hastanelerde de 48 saatlik yakıt kaldığı belirtildi. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre 7 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmalarda Filistin'de 44 bin 176 kişi hayatını kaybetti.

FANATİKLERİN GÖZÜ FİLİSTİN TOPRAĞINDA: FAŞİST YERLEŞİMCİ GAZZE ŞERİDİ’NE YER BAKMAYA GİTMİŞ

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Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesiyle İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak edebileceği konuşulurken İsrailli aşırı sağcılar, gözlerini Batı Şeria’nın yanı sıra Gazze Şeridi’ne de dikmiş durumda. İsrail’in kamu yayıncısı Kan’ın haberine göre yasa dışı yerleşimcilerin ırkçı liderlerinden Daniella Weiss, İsrail güçleri tarafından gizlice Gazze’ye sokuldu.

GİZLİCE GEÇİRMİŞLER

Haberde Weiss’ın Gazze’ye gitmesindeki amacın olası Yahudi yerleşimleri için bölgeyi incelemek olduğu iddia edildi. The Times of Israel haber sitesi de İsrailli askerlerin 13 Kasım tarihinde gizli bir şekilde Weiss’ın Gazze Şeridi’ne girmesine yardım ettiğini öne sürdü. Aşırı sağcı Weiss’in İsrail’in 2005’te Gazze’den çekilirken dağıttığı eski bir Yahudi yerleşim yeri olan Netzarim’e gittiği belirtildi. Olayın medyaya yansımasının ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada Weiss’ın Gazze Şeridi’ne girişinin bilinmediği ve onaylanmadığı belirtildi.

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NİYETİNİ İTİRAF ETTİ

Kan’a açıklamalarda bulunan Nachala Yerleşim Hareketi’nin 79 yaşındaki lideri Weiss, Gazze’deki askeri varlığı kullanarak Yahudileri oraya kademeli olarak yerleştirmeyi planladığını itiraf etti. Weiss, yerleşimcileri Gazze’ye en kısa sürede yerleştirmeye hazır olduklarını, 300 yerleşimcinin aynı anda girmeye teşebbüs etmesi halinde ordunun onları dışarı atmakta zorluk çekeceğini dile getirdi.

RÜYALARI GAZZE’NİN TAMAMI

Weiss, ekim ayında Gazze’ye yeniden yerleşim konusunda düzenlenen bir konferansta da benzer şeyler söylemiş, Nachala’nın, fırsat çıkması halinde Gazze’de yeni yerleşim yerleri kurmaya hazır olan toplam 700 aileden oluşan 6 yerleşim grubu kurduğunu duyurmuştu. Weiss aynı konferansta, sadece Gazze’nin kuzeyinde değil, tüm şeritte yerleşim birimleri kurmayı amaçladıklarını kaydetmişti.