Beyrut’taki patlamadan bir ay sonra enkaz altından nabız sinyalleri alındı

Şili'den gelen yardım ekibinin tespit ettiği yaşam belirtisinin kaynağına ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Şilili yardım ekibine ait kurtarma köpeği "Flash", yıkılan bir binanın enkazında yaşam izlerine rastlayarak ekibini uyardı. Ekipler ses tespit araçlarıyla yaptıkları taramada enkaz altında dakikada 18 - 19 kalp atışı tespit etti.

Beyrut'ta bulunan BBC muhabiri Orla Guerin, yaşam belirtisini bulan köpeğin fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

Hava sıcaklığının Lübnan'da haftalardır oldukça yüksek seyretmesi nedeniyle, enkaz altında bir ay sonra yaşam belirtisi bulmaya yönelik beklenti düşüktü.

Ekipmanlarının kalp atışı ve soluk alışverişi tespit ettiğini duyuran Şilili gönüllü Francesco Lermondo, enkaz altından bir kişinin bir ay sonra sağ çıkarılmasının çok nadir görülse de mümkün olabileceğini kaydetti.

Kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Enkaz altındaki yaşam belirtisini dinlemek adına, etrafta bekleyenlerden telefonlarını kapatmaları ve sessiz olmaları istendi.

Beyrut Valisi Marwan Abboud, olay yerinde yaptığı açıklamada, enkazların altında tarama yapabilecek araçlara sahip olmadıkları için yurt dışından gelen ekiplerin desteğini aldıklarını söyledi.

4 Ağustos'ta Beyrut limanında gerçekleşen patlamada 191 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 6 bin kişi yaralanmış ve yüzlerce bina tahrip olmuştu.

Patlamanın, liman bölgesinde tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu gerçekleştiği tespit edilmişti.