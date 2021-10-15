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Beyrut'taki olaylarda ölü sayısı 7'ye yükseldi

#Lübnan#Beyrut#Dünya
Beyruttaki olaylarda ölü sayısı 7ye yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu çıkan olaylarda ölü sayısı 7'ye yükseldi.

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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde dün yaşanan olaylar sırasında ağır yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ölü sayısının 7'ye çıktığına işaret edilen açıklamada, olaylarda yaralananların büyük bölümünün taburcu edildiği, hastanede tedavisi süren 4 yaralının da durumunun iyi olduğu aktarıldı.

DÜN YAŞANANLAR

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle dün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Hristiyan Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

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Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah’ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için bir günlük yas ilan etmişti.

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