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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 00:34,Son Güncelleme:

Beyrut'taki patlamanın yol açtığı maddi zarara ilişkin korkunç rakamlar açıklandı

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Beyrut'taki patlamanın yol açtığı maddi zarara ilişkin korkunç rakamlar açıklandı
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Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtti.

Abbud, televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Hasar çok büyük. Doğrudan ve dolaylı zararın 10 ila 15 milyar doları aştığını tahmin ediyoruz." dedi.

Beyrut Valisi, patlamayı "Lübnan'ın modern çağda yaşadığı en büyük kriz ve felaket" olarak nitelendirdi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, daha önce yaptığı açıklamada Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar zarara yol açtığını belirtmişti.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre patlamada 135 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve enkaz altında onlarca kayıp bulunduğunu açıklamıştı.

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