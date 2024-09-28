Beyrut’ta Hizbullah’ı vurdu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Başkent Beyrut’un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Lübnan’ın resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi. İsrail savaş uçaklarının, bombalamaları sonucunda, Dahiye bölgesinde 6 binanın yerle bir olduğu belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 76 kişinin yaralandığını açıkladı.

NASRALLAH MUAMMASI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı. Hagari, Hizbullah’ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savundu. İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut’taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ı hedef aldığını öne sürdü. Gelişmeler ışığında Haaretz’in haberinde Hasan Nasrallah’ın saldırıdan sağ kurtulduğu öne sürüldü. Aynı şekilde İran Tasnim Haber Ajansı da Nasrallah’ın güvende olduğu bilgisini paylaştı. Ancak İsrail kanalı Channel 12’nin haberine göre Nasrallah, saldırıda öldürüldü. Üst düzey bir İsrailli yetkili de Nasrallah’ı hedef alan saldırının başarılı olup olmadığını söylemek için “çok erken” olduğunu aktardı. Yetkili, yaz aylarında Gazze’de Hamas’ın askeri kanadının lideri Muhammed Deif’i öldüren İsrail operasyonunun başarılı olduğunun teyit edilmesinin haftalar aldığını hatırlatarak “bu bir zaman meselesi” diye de ekledi.

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ABD ZİYARETİNİ KISA KESTİ

İsrail’den Yediot Ahranot gazetesi, Beyrut saldırısının gerçekleştiği anlarda Netanyahu’nun BM’de basın toplantısı düzenlediğini ve askeri danışmanının yanına gelmesinin ardından basın toplantısını terk ettiğini yazdı. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre de Netanyahu, bu akşam diye planlanan ABD’den dönüşünü dün gece olarak değiştirdi. Netanyahu’nun İsrail’e ulaştıktan sonra Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı kompleksine giderek “güvenlik istişaresi” toplantıları yapacağı belirtildi.

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NETANYAHU EMRİ BURADAN VERDİ

Gelişmeler ışığında İsrail Başbakanlık Ofisi’nden dün akşam çarpıcı bir paylaşım yapıldı. Ofis, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, BM Genel Kurulu’na hitap etmeden önce, Beyrut’taki Hizbullah karargâhına düzenlenen hava saldırısını onayladığını gösteren telefon başındaki halini yayınladı. Buna göre Netanyahu BM kürsüsünde, “İsrail barış istiyor” açıklamalarını yaparken Lübnan’a saldırı emrini çoktan vermişti.