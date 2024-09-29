Beyrutlular perişan

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Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde yaşayan 40’lı yaşlarındaki Abir Hammoud, önceki akşam İsrail’in Hizbullah karargâhına düzenlediği saldırıya bizzat tanık olmuş.



DEPREM GİBİYDİ



Yerel saatle akşam 18.30’da bombalar yağmaya başladığında bölge sakinleri korkuyla sağa sola kaçışmaya başlamış. Öğretmenlik yapan Abir Hanım, “Saldırı başladığında bina üzerime yıkılacak, füzeler beni öldürecek sandım. Bittiğinde rahat bir nefes alabildim. Bana yeni bir hayat bahşedilmiş gibiydi” diyor. Füzelerin düştüğü yerlerde 5 metrelik dev çukurlar oluşmuş. Avukat Hüssam el-Javad (45), patlamaların birkaç saniye sürdüğünü, derinden ve güçlü sesler geldiğini, sonik patlama gibi sesler duyduğunu anlatıyor. Fransız ajansı AFP’ye konuşan 60’lı yaşlarındaki Ahmed Ahmed, ‘deprem gibiydi’ diye aktarıyor.



HALK SOKAKTA



Öte yandan Hizbullah’ın etkin olduğu Beyrut’un güney banliyölerinde yaşayan sivil halk daha güvenli olduğunu düşündüğü bölgelere kaçmış durumda. Geceyi bir kilisenin bahçesinde geçiren Rihab Nasif (56), askeri hedeflerle sınırlı kalacağını düşündüğü saldırıların genişleyeceğine dair endişesini dile getiriyor. Beyrutlular, park ve meydanlarda geceyi geçirmek zorunda kalırken ortaya çıkan görüntüler, 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan savaşı hatırlatıyor. Nasif “Nereye gideceğimi bilmeden evimi terk ettim, bana ne olacak, geri dönebilecek miyim” diyor.



İNSANLAR ENDİŞELİ



Beyrut’un Şehitler Meydanı, endişeli bir şekilde bekleyen insanlarla dolu. 2006’daki savaşta evini kaybettiğini söyleyen Hala İzzeddin isimli 55 yaşındaki kadın, “Lübnan halkı bunu haketmek için ne yaptı. Gazze’de yaşananları yaşamak istemiyoruz” diye tepki gösteriyor. 21 yaşındaki Havra el-Hüseyni ise Dahiye’den kaçtıktan sonra çok zor bir gece geçirdiklerini söyleyerek “Evimizin üstüne füzeler yağdı. Çocukların çığlıklarını asla unutmayacağım” sözleriyle kaygılarını paylaşıyor. Gazze’den sonra Lübnan’da insanlık dramı yaşanmaya başladı. Başkent Beyrut’ta İsrail saldırıları öncesi tahliye uyarısı yapılan halk kendini sokağa atarken geceyi de meydanlarda geçirdi.