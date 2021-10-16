Beyrutlu 'dayı' Twitter'ı salladı

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Beyrut önceki gün 1975-90 arasında süren iç savaş dönemini andıran kötü bir gün yaşadı. Dün bir günlük yas ilan edilirken çatışmalara dair ayrıntılar da ortaya çıktı.

Olay yerinin bitişiğindeki Hıristiyan mahallesinden göstericilerin üzerine ateş açıldığı, bunun üzerine Hizbullah ve Emel tarafından çok sayıda silahlı kişinin olay yerine akın ederek, Kalaşnikof ve bazukalarla saldırıya karşılık verdiği bildirildi.

Biri Suriyeli dokuz kişi gözaltına alındı. Lübnan’da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı’nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hıristiyan hâkim Tarık el-Bitar’ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı’na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmıştı.