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Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmada çözümsüzlük sürüyor

#Lübnan#Beyrut Limanı#Soruşturma
Beyrut Limanındaki patlamaya ilişkin soruşturmada çözümsüzlük sürüyor

Beyrut Limanı'nda 2020 yılında meydana gelen ve adeta ülkenin üzerine kara bulut gibi çöken patlama ile ilgili soruşturmalarda bir türlü sonuca varılamıyor.

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Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturan hakimin "görevden alınması" talebi üzerine soruşturmanın yeniden askıya alındığı bildirildi.

Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açtı.

Temyiz Mahkemesinin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alındı.

ESKİ MALİYE BAKANI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan hakim Bitar, hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Eski Maliye Bakanı Halil, halihazırda Şii Emel Hareketinden milletvekili olarak Mecliste yer alıyor.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

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Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Eski İçişleri Bakanı Nihad Maşnuk, 27 Eylül'de soruşturmayı yürüten yargıç Bitar hakkında "görevden alınma" davası açmış ancak Temyiz Mahkemesince reddedilmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da dün yaptığı televizyon konuşmasında, "Beyrut Limanı patlaması davasını araştıran hakimin siyasi hedefleri var." iddiasıyla Bitar'ı hedef almıştı.

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#Lübnan#Beyrut Limanı#Soruşturma