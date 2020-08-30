DHA
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Beyrut Limanı'ndaki patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 190’a yükseldi
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 190’a yükseldiği bildirildi.
Yetkililer, Lübnan’da 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'nda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu hayatını kaybeden kişilerin sayısının 190’a yükseldiğini bildirdi. Patlamada 6 bin 500’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
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