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DHA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

Beyrut Limanı'ndaki patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 190’a yükseldi

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Beyrut Limanı'ndaki patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 190’a yükseldi
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 190’a yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, Lübnan’da 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'nda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu hayatını kaybeden kişilerin sayısının 190’a yükseldiğini bildirdi. Patlamada 6 bin 500’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

 

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