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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 02:01,Son Güncelleme:

Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlamada bilanço yükseldi

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Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlamada bilanço yükseldi
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada kaybolanlardan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 179'a yükseldi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, büyük facianın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında 2 kişinin daha cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hala kayıp durumdaki kişilere ulaşmak amacıyla Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Daha önce 177 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin de yaralandığı açıklanan patlamada ölenlerin sayısı böylece 179'a yükseldi.

PATLAMADA 8 ASKER ÖLDÜ, 300'DEN FAZLA ASKER YARALANDI

Öte yandan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, söz konusu patlamada 8 askerin yaşamını yitirdiğini ve 300'den fazla askerin yaralandığını açıkladı.

Avn, bazı askeri karargahlarda da hasarın oluştuğunu kaydetti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

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