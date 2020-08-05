Beyrut alev topu

Limanda, içerisinde yüksek miktarda amonyum nitrat bulunan depoda meydana gelen patlama sonucu yüzlerce metre yüksekliğinde mantar bulutu oluşurken, civardaki çok sayıda işyeri ve ev hasar gördü. Lübnan Emniyeti, söz konusu patlayıcı maddenin daha önce düzenlenen bir operasyonda ele geçirildiğini bildirdi. Yerel medyaya konuşan Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, “ele geçirilmiş 2750 ton amonyum nitratın, tutulduğu depoda, küçük bir açıklığın kapatılması için yapılan kaynak işlemi sırasında patladığını” söyledi. Patlamanın ardından şok dalgası yaklaşık 200 kilometre ötedeki Kıbrıs’tan da hissedildi. Ada’nın Lübnan’a bakan güney sahillerinde oturanlar patlamayı net olarak hissettiklerini ve sallandıklarını dile getirdiler. Patlama sonrası limanda çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.

İSRAİL: BİZ YAPMADIK

Lübnan Sağlık Bakanı en az 78 kişinin öldüğünü, 4000’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu arada İsrailli askeri yetkililer patlama ile ilgilerinin olmadığını açıkladı. Lübnan Hizbullah’ı da, patlamanın kaynağının İsrail tarafından kendilerine yönelik bir saldırı olduğu iddialarını yalanladı. İsrail ordusu sık sık Lübnan’da Hizbullah hedeflerine operasyon düzenliyor.

‘DEPREM GİBİYDİ’

Lübnan medyası enkaz altında kalan insanlar olduğunu aktarırken, sosyal medyada paylaşılan videolarda binaların basınç dalgasının etkisiyle sarsıldığı görülüyor. Bir görgü tanığı Twitter’dan, “Binalar sanki deprem oluyormuş gibi sallandı” diye yazdı. Olay yerindeki AFP muhabiri civardaki tüm dükkânların hasar gördüğünü, camların kırıldığını, araçların kullanılamaz hale geldiğini aktardı. Kentin sokakları terk edilmiş harap haldeki otomobillerle doldu. Ayrıca patlama nedeniyle şehir genelinde elektrikler kesildi. Lübnan Başbakanı’nın eşi ve kızının da hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, Başbakan Hassan Diyab “ulusal yas” ilan etti. Diyab, olayın sorumlularının cezalandırılacağı sözünü verdi. Cumhurbaşkanı Mişel Avn da, “güvenlik önlemi olmaksızın 2750 ton patlayıcının bir depoda tutulmasının kabul edilemez olduğunu” söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise olaya ilişkin, aksi yöndeki değerlendirmelere rağmen, “Korkunç bir saldırı gibi görünüyor” dedi. Trump, ABD’li komutanların, bunun bir bombalı saldırı olduğunu düşündüğünü söyledi. Patlamanın şiddetiyle başkent Beyrut’taki birçok ev ve işyeri hasar gördü, çok sayıda yaralı gönüllülerin yardımıyla hastanelere taşındı.

ERDOĞAN: TÜRKİYE YARDIMA HAZIR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ı arayarak, Türkiye’nin sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduğunu belirtti. Erdoğan Twitter’dan yaptığı Arapça paylaşımla da, Beyrut halkına taziyelerini iletti. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, patlamada 2 Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığını, bu kişilerin durumlarının yakından takip edildiğini açıkladı. Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl da, elçilik rezidansının limana 1.5 km mesafede bulunduğunu, patlamanın şiddetiyle binanın camlarının kırıldığını söyledi. Çakıl, “Patlamayı olduğu gibi hissettik, çok büyüktü” diye konuştu.