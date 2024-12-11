×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Beyonce’den eşine destek... Çocuğa tecavüzle suçlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Diddy#Sean Combs#Jay-Z
Beyonce’den eşine destek... Çocuğa tecavüzle suçlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 07:00

ABD’de seks ticaretiyle suçlanan rapçi Diddy lakaplı Sean Combs hakkındaki dava bir diğer ünlü isim Jay-Z’ye de sıçradı. 55 yaşındaki Jay-Z hakkında, Diddy ile birlikte 2000 yılında 13 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla dava açıldı.

Haberin Devamı

Tecavüz iddiasını ‘iğrenç’ olarak niteleyen ve hakkındaki suçlamayı reddeden Jay-Z, ‘Mufasa’ filminin galasına şarkıcı eşi Beyonce ve kızı Blue Ivy ile katıldı. Ünlü rapçi kırmızı halıda bol bol poz verip kameralara gülümsedi. Bir çocuğa cinsel saldırıyla suçlanan kocasını galada yalnız bırakmayan Beyonce, kızını da yanına alarak eşine destek verdi. Diğer yandan Beyonce’nin annesi Tina Knowles da geçtiğimiz gün sosyal medyadan Jay-Z’ye yöneltilen tecavüz suçlamasıyla ilgili bir paylaşımı beğenmiş sonra da hesabının hack’lendiğini söyleyerek damadına destek vermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diddy#Sean Combs#Jay-Z

BAKMADAN GEÇME!