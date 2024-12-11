Beyonce’den eşine destek... Çocuğa tecavüzle suçlanıyor

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Tecavüz iddiasını ‘iğrenç’ olarak niteleyen ve hakkındaki suçlamayı reddeden Jay-Z, ‘Mufasa’ filminin galasına şarkıcı eşi Beyonce ve kızı Blue Ivy ile katıldı. Ünlü rapçi kırmızı halıda bol bol poz verip kameralara gülümsedi. Bir çocuğa cinsel saldırıyla suçlanan kocasını galada yalnız bırakmayan Beyonce, kızını da yanına alarak eşine destek verdi. Diğer yandan Beyonce’nin annesi Tina Knowles da geçtiğimiz gün sosyal medyadan Jay-Z’ye yöneltilen tecavüz suçlamasıyla ilgili bir paylaşımı beğenmiş sonra da hesabının hack’lendiğini söyleyerek damadına destek vermişti.