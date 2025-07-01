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Beyonce ölümden döndü

Güncelleme Tarihi:

#Beyoncé#Konser Kazası#Cowboy Carter
Beyonce ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 07:00

DÜNYACA ünlü ABD’li şarkıcı Beyonce (43), yeni albümü “Cowboy Carter” turnesi kapsamında Houston’daki konserinde ölümden döndü.

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Hayranlarının favori parçalarından biri olan “16 Carriages” şarkısını söylerken havada asılı kırmızı bir arabada performans sergileyen Beyonce, mekanizmanın aniden yana eğilmesiyle dengesini kaybetti. Bayrak direğine tutunarak düşmekten son anda kurtulan ünlü sanatçı, sahne ekibine  “Durun” diyerek bağırdı. Ekip hızla müdahale ederek ünlü şarkıcıyı güvenli şekilde sahneye indirdi.  Kısa bir aranın ardından ise konser kaldığı yerden devam etti.

KORKU DOLU ANLAR

Beyonce’nin yapım şirketi Parkwood Entertainment, arabanın “teknik bir aksaklık” nedeniyle yana eğildiğini açıkladı. Korku dolu anlara ait görüntüler, sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Hayranları, ölüm tehlikesi yaşamasına rağmen paniğe kapılmayan Beyonce’nin profesyonelliğine övgüler yağdırdı.

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#Beyoncé#Konser Kazası#Cowboy Carter

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