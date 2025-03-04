Beynimiz ele verdi bağımlıyız

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Almanya’da yapılan araştırma, cep telefonlarıyla nasıl bir bağımlılık ilişkisi kurduğumuzu ortaya çıkardı. Heidelberg ve Köln Üniversitelerinden biliminsanları, 3 günlük telefon detoksunun beyin aktivitesinde değişikliğe yol açtığını keşfetti. Denekler üzerinde gerçekleştirilen MRI taramaları, telefon görüntülerine karşı beyindeki ödül ve bağımlılık mekanizmalarının aktive olduğuna işaret ederken; uzmanlar, telefonun bağımlılık yapıcı etkisini bir kez daha kanıtlamış oldu.

NİKOTİN VE ALKOL GİBİ

Araştırmaya 18-30 yaş aralığındaki 25 genç katıldı. Gençlerden 72 saat boyunca akıllı telefon kullanımlarını kısıtlamaları istendi. Bu süre zarfında katılımcıların beyin aktivasyonundaki değişiklikler ile bağımlılıkla ilişkili nörotransmitter sistemleri arasında ilişki bulundu. 72 saatin ardından katılımcılara çeşitli görüntüler gösterildi. Bunlar arasında açık ve kapalı akıllı telefonların yanı sıra, tekne ve çiçek gibi ‘nötr’ görüntüler de yer aldı. Telefon görüntülü uyarılar kullanıldığında, ödül işleme ve isteklerle bağlantılı beyin bölgelerinde, bazı yönlerden madde bağımlılığıyla bağlantılı beyin sinyallerine benzeyen değişiklikler gözlemlendi. Bunun da telefonların nikotin veya alkol gibi bağımlılık yaratabileceğini ifade ettiği aktarıldı.