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Beyne verilen elektrik ayağa kaldıracak: Felçliler için büyük umut

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#Felç#Beyin#Elektrik
Beyne verilen elektrik ayağa kaldıracak: Felçliler için büyük umut
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 07:00

İsviçreli biliminsanları, beyne uygulanan küçük elektriksel uyarılar sayesinde kısmi felç kalan kişilerin yeniden yürüyebileceğini ortaya koydu.

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YENİ geliştirilen teknoloji sayesinde beyne uygulanan küçük elektriksel uyarılar, felçli hastaları yeniden yürütebilir. Derin beyin stimülasyonu adı verilen teknikle tekerlekli sandalyeye muhtaç olan insanların yeniden ayağa kalkabileceği belirtildi. Daha önce Parkinson tedavisinde kullanılan yöntemin, felçli hastaların tedavisinde de başarılı sonuçlar verdiği tespit edildi.

YAPAY ZEKÂ KULLANILDI

Bu çığır açan gelişme, Lozan’daki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nde çalışan nörobilimcilerin, farelerin yürümesine yardımcı olan beyindeki nöronları haritalamak için yapay zekâyı kullanmasının ardından geldi. Şaşırtıcı bir şekilde, uyarılma ve motivasyonla ilgili olduğu bilinen ‘lateral hipotalamus’ adı verilen bir bölgenin yürümede de rolü olduğu belirlendi.

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6 AYDA MERDİVEN ÇIKTI

Lozan Üniversitesi Hastanesi’nden Prof. Dr. Jocelyne Bloch, beyne yerleştirilen elektrot uyarının ardından hastaların hemen bacaklarını hissetmeye başladığını belirtirken, rehabilitasyon ile birlikte 6 ayda yürümeye başladığını ifade etti. Biliminsanları gelecekte hem omurganın hem de beynin uyarılmasının iyileşmeyi hızlandıracağı ve hastaların yürümelerine yardımcı olacağına inanıyor. 2006 yılında kayak kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan 54 yaşındaki Avusturyalı Wolfgang Jäger’in yeni tedaviye katıldıktan sonra büyük bir iyileşme gösterdiği ve merdivenleri inip çıkabildiği paylaşıldı.

 

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#Felç#Beyin#Elektrik

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