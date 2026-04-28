Beyne ve ruh sağlığına iyi geliyor

Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve tüketiminin bağırsaktaki faydalı bakteri çeşitliliğini artırdığını saptayan bilim insanları, bu değişimin “bağırsak-beyin aksı” üzerinden stres, depresyon ve kaygı seviyelerini önemli ölçüde azalttığını belirledi.

Çalışma, kafeinli kahvenin odaklanma ve iltihap giderme konusunda öne çıktığını, kafeinsiz versiyonun ise uyku kalitesi ve hafızayı desteklediğini gösterirken; kahvenin mikrobiyom üzerindeki bu düzenleyici rolü, gelecekte ruh halini iyileştiren ‘psikobiyotik’ beslenme stratejilerinde bu içeceğin kilit bir rol oynayabileceğini kanıtlıyor.