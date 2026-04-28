Beyne ve ruh sağlığına iyi geliyor

#Kahve#Kafein#Depresyon
Beyne ve ruh sağlığına iyi geliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 07:00

Kahvenin bir faydası daha ortaya çıktı. Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, kahvenin sadece sabahları ayılmayı kolaylaştıran bir uyarıcı olmadığını, bağırsak mikrobiyotasını yeniden şekillendirerek zihinsel sağlık üzerinde derin etkiler bıraktığını ortaya koydu.

Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve tüketiminin bağırsaktaki faydalı bakteri çeşitliliğini artırdığını saptayan bilim insanları, bu değişimin “bağırsak-beyin aksı” üzerinden stres, depresyon ve kaygı seviyelerini önemli ölçüde azalttığını belirledi.

Çalışma, kafeinli kahvenin odaklanma ve iltihap giderme konusunda öne çıktığını, kafeinsiz versiyonun ise uyku kalitesi ve hafızayı desteklediğini gösterirken; kahvenin mikrobiyom üzerindeki bu düzenleyici rolü, gelecekte ruh halini iyileştiren ‘psikobiyotik’ beslenme stratejilerinde bu içeceğin kilit bir rol oynayabileceğini kanıtlıyor.

#Kahve#Kafein#Depresyon

