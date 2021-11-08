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Beyne uzaktan şok veren kask

#Pandemi#Koronavirüs#Doktor
Beyne uzaktan şok veren kask

Pandemi sonrası “uzaktan sağlık” dönemi tartışılıyor. Uzmanlara göre, özel kasklarla hastaların beynine şok uygulanarak tedavi yapılabilecek.

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KORONA salgını nedeniyle geçen yıl verilen aranın ardından teknoloji dünyasını 1-4 Kasım tarihlerinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da bir araya getiren “Web Summit” etkinliğinin odak noktası yeni sağlık çözümleri oldu. Bunlardan biri İspanya merkezli Neuroelectrics şirketinin kaskı... Cihaz, sensörler aracılığıyla hastaların beyin aktivitelerini evde bulundukları sırada izlerken şirketin kurucu ortağı Ana Maiques’e göre beyinde hedeflenen bölgelere kask yardımıyla elektrik akımı göndererek epilepsi gibi durumların uzaktan tedavisi mümkün. Ancak bu uygulamaları kullanırken dikkatli olmakta yarar var.

Diğer bir gelişme ise pandemi sonrası ‘uzaktan sağlık’ döneminin başlayacak olması. “İnsanlar telefonlarını günlük ihtiyaçları için kullanıyor. Sağlık hizmetleri neden bunun bir parçası olmasın” diye soran Johannes Schildt, sağlıkta sanal yöntemlere geçişin pandemi sayesinde hızlandığını anlattı.

Schildt, beş Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren, hastalarla doktorları online olarak buluşturan “Kry” adlı şirketin sahibi.

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SEKTÖRÜN GELECEĞİ

Daha önce İngiltere sağlık otoritesi, uzaktan sağlık uygulaması Babylon’un bazı ciddi vakaları tespit etmekte başarısız olduğunu bildirmişti. Uzmanlar, sanal yöntemler ile geleneksel uygulamaların eş zamanlı kullanımını sağlık sektörünün geleceği olarak görüyor.

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#Pandemi#Koronavirüs#Doktor

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