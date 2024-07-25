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Beyin yiyen amip paniği! İsrail'de onlarca kişi hastaneye koştu...

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#Beyin Yiyen Amip#İsrail#Dünya
Beyin yiyen amip paniği İsrailde onlarca kişi hastaneye koştu...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 16:48

İsrail'de bir kişinin beyin yiyen amip nedeniyle ölmesi büyük paniğe neden oldu. Yerel medya 100'den fazla kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu duyurdu.

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Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in kuzeyindeki bir su parkında yüzen 2 kişide beyin yiyen amip tespit edildiği belirtildi.

Bu kişilerden 25 yaşında olduğu belirtilen adamın öldüğü, durumu ağır olan 10 yaşındaki çocuğun ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının söz konusu su parkının kapatılması talimatını verdiği kaydedildi. Bakanlığın ayrıca son 2 haftada bu parkı ziyaret eden kişilerden ateş, baş ağrısı veya kusma gibi şikayetleri olan kişilerden sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmelerini istediği aktarıldı.

Bunun üzerine 100'den fazla kişinin hastaneye başvurduğu bildirildi.

"Naegleria fowleri" adlı amip beyne burundan geçiyor. Uzmanlar, bu amip türünün bulaştığı kişilerin hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor.

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#Beyin Yiyen Amip#İsrail#Dünya

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