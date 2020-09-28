Beyin yiyen amip paniği

İnsandan insana bulaşmayan mikrobun ölümcül olduğu biliniyor. Kentte büyük paniğe neden olan mikrobun içme suyu şebekesine nasıl karıştığı araştırılıyor. ABD basını, Teksas eyaletindeki Lake Jackson kenti sakinlerine çeşme suyunda ‘beyin yiyen amip’ tespit edildiği için çeşme suyu kullanmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldığını yazdı.