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Beyin yiyen amip paniği
ABD’nin Teksas eyaletindeki Lake Jackson kenti içme suyunda ‘beyin yiyen amip’ tespit edildi. Kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı.
İnsandan insana bulaşmayan mikrobun ölümcül olduğu biliniyor. Kentte büyük paniğe neden olan mikrobun içme suyu şebekesine nasıl karıştığı araştırılıyor. ABD basını, Teksas eyaletindeki Lake Jackson kenti sakinlerine çeşme suyunda ‘beyin yiyen amip’ tespit edildiği için çeşme suyu kullanmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldığını yazdı.
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