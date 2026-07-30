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Beyin kadar hızlı ‘çip’

Güncelleme Tarihi:

#Beyin Modelleme#Yapay Zeka#Memristör Çip
Beyin kadar hızlı ‘çip’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:00

ÇİN’deki Pekin Üniversitesinden araştırmacılar, insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirdi.

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Yeni geliştirilen çip, kritik hesaplamaları doğrudan verilerin depolandığı yerde gerçekleştirerek bellek ile işlemci arasındaki veri aktarımı ihtiyacını ortadan kaldırdı. Bu sayede beyin modelleme süreçleri çok daha hızlı ve düşük enerjiyle tamamlandı.

Yapay zekâ odaklı karmaşık modellemeleri milisaniye seviyesine indiren bu teknolojinin; beyin-bilgisayar arayüzleri, dijital beyin ikizleri, ameliyat esnasında eş zamanlı navigasyon sistemleri ile Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların araştırmalarında kullanılması hedefleniyor.

Beyin kadar hızlı ‘çip’

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#Beyin Modelleme#Yapay Zeka#Memristör Çip

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