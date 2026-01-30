Beyin çipine 21 gönüllü

Haberin Devamı

ÜNLÜ milyarder Elon Musk’ın kurucusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin implantı teknolojisine yönelik insan denemelerinin kapsamını genişletiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yürütülen klinik denemelere 21 gönüllünün kayıtlı olduğu bildirildi. Neuralink, yönetimi haziran ayında yaptığı değerlendirmede, bugüne kadar yedi kişiye beyin çipi takıldığını ve Kaliforniya merkezli şirketin cihazı Kanada, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde test edebilmek için gerekli onayları aldığını açıklamıştı.

MUSK: UMUT VERİCİ

Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Şu anda dünya çapında yürütülen denemelere 21 katılımcımız kayıtlı” ifadelerine yer verdi. Ocak 2024’te Elon Musk, ilk insanın Neuralink implantı aldığını kamuoyuna duyurmuş ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirtmişti. Musk, ilk aşamada elde edilen verilerin ‘oldukça umut verici’ olduğunu söylemişti. Neuralink tarafından geliştirilen ve ‘Telepathy’ adı verilen beyin-bilgisayar arayüzü, öncelikle uzuvlarını kullanma yeteneğini kaybetmiş bireyler için tasarlandı. Cihazın, kullanıcıların yalnızca düşüncelerini kullanarak bilgisayar ve akıllı telefon gibi dijital cihazları kontrol etmelerine imkân sağlaması hedefleniyor.

Haberin Devamı

ROBOTİK UZUVLARI KONTROL MÜMKÜN

Neuralink şirketi tarafından geliştirilen beyin çipi, felçli kullanıcıların robotik uzuvları yalnızca düşünceleriyle yönetmesini mümkün kılıyor. Bu teknoloji, bilgisayar ve dijital cihazları kontrol etmenin ötesine geçerek, fiziksel hareket kabiliyeti de sağlıyor.

Yaptığı dalış sonrası felç kalan Noland Arbaugh, beynine çip yerleştirilen ilk insan oldu. Arbaugh, düşünce gücüyle çevrimiçi satranç oynayabiliyor.