Beyaz Saray’ın yanındaki parka yıldırım düştü: 4 kişi ağır yaralı

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ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın yakınındaki parka yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Washington İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vito Maggiolo, yaralıların durumlarını kritik olduğunu söyledi.

Maggiolo, parkta düzenli olarak devriye gezen gizli servis çalışanları ve polisin yaralıların hemen yardımına koştuğunu söyledi.

Yaralıların tümünün yetişkin; ikisinin erkek, ikisinin kadın olduğu açıklandı.

Beyaz Saray'ın kuzeyindeki Lafayette Meydanı, yedi dönümlük halka açık bir park.

Park özellikle yaz aylarında çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan dört kişinin, başkanlık konutunu ve ofislerini çevreleyen çitin metrelerce uzağındaki bir ağacın yanında bulundukları belirtiliyor.

ABD'nin başkenti Perşembe günü Washington'da hava sıcaklığı 32 dereceyi aşmıştı.

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Aynı gün kentte şiddetli bir fırtına meydana gelmişti.