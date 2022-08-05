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Beyaz Saray’ın yanındaki parka yıldırım düştü: 4 kişi ağır yaralı

Güncelleme: 1 saat önce

#ABD#Beyaz Saray#Dünya
Beyaz Saray’ın yanındaki parka yıldırım düştü: 4 kişi ağır yaralı

Beyaz Saray’ın yanındaki, Lafayette Meydanı olarak bilinen kamuya açık parka Perşembe günü yılıdırım düştü. 4 kişi ağır yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.

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ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın yakınındaki parka yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Washington İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vito Maggiolo, yaralıların durumlarını kritik olduğunu söyledi.

Maggiolo, parkta düzenli olarak devriye gezen gizli servis çalışanları ve polisin yaralıların hemen yardımına koştuğunu söyledi.

Yaralıların tümünün yetişkin; ikisinin erkek, ikisinin kadın olduğu açıklandı.

Beyaz Saray'ın kuzeyindeki Lafayette Meydanı, yedi dönümlük halka açık bir park.

Park özellikle yaz aylarında çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan dört kişinin, başkanlık konutunu ve ofislerini çevreleyen çitin metrelerce uzağındaki bir ağacın yanında bulundukları belirtiliyor.

ABD'nin başkenti Perşembe günü Washington'da hava sıcaklığı 32 dereceyi aşmıştı.

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Aynı gün kentte şiddetli bir fırtına meydana gelmişti.

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#ABD#Beyaz Saray#Dünya

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