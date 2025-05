Beyaz Saray'ın en hassas konusu: Melania Trump nerede?

Haberin Devamı

Yetkililer, Melania Trump'ın Washington'da halkın bildiğinden daha sık bulunduğunu iddia etse de, bu ziyaretlerin kesin tarihleri ve süreleri belirsizliğini koruyor. First Lady'nin zamanının büyük bölümünü New York'taki Trump Tower'da veya Florida'daki Başkanlık konutu Mar-a-Lago'da geçirdiği biliniyor.

80 YILDIR GÖRÜLMEMİŞ BİR DAVRANIŞ

Ohio Üniversitesi'nden tarihçi Katherine Jellison, Melania Trump'ın bu tavrını "kamuoyundan son derece uzak bir duruş" diye tanımlayarak, son 80 yılda görülmemiş bir davranış olarak nitelendirdi. Jellison, "Bess Truman'dan (33. ABD Başkanı Harry Truman'ın eşi) bu yana bu kadar az kamusal faaliyet gösteren bir first lady görmedik" sözleriyle durumun anormalliğine dikkat çekti. Bess Truman da eşinin görev süresi boyunca zamanının büyük bölümünü memleketi Missouri'de geçirmişti.

BEYAZ SARAY'A NADİREN GİDİYOR

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Beyaz Saray'da Melania Trump'ın şahsi işleri için personeller görevlendirilmiş olsa da, first lady'nin eşinin ofisini nadiren ziyaret ettiği belirtildi. Mar-a-Lago çalışanları bile onu ofiste pek görmediklerini dile getirdi.

Gazete, Donald Trump'a yönelik suikast girişimleri ve diğer güvenlik tehditlerinin, first lady'nin endişelerini artırmış olabileceği yorumunu yaptı. Melania'nın yakın çevresi, first lady'nin özellikle ailesinin güvenliği konusunda hassas olduğu ve bu nedenle Washington'dan uzak durmayı tercih ettiği bilgisini verdi.

'GEREKTİĞİNDE ORADA OLACAĞIM'

Fox News'e röportaj veren Melania Trump, "Önceliğim anne, first lady ve eş olmak" demişti. Ancak Melania, günlük programı hakkında "Beyaz Saray'da, New York'ta ya da Palm Beach'te olmam gerektiğinde orada olacağım" diyerek, "gerekli durumlar haricinde kamuoyu önüne çıkmayacağını" ima etmişti.

SPONSORLU PASKALYA KUTLAMASI TARTIŞMA YARATTI

First lady'nin katıldığı az sayıdaki etkinlikler arasında Beyaz Saray Paskalya Yumurta Yuvarlama ve Uluslararası Cesaretli Kadınlar Ödül Töreni bulunuyor. Ancak bu etkinliklerde bile tartışmalar eksik olmadı. Özellikle Paskalya etkinliğinde kurumsal sponsorların yer alması etik soruları gündeme getirmişti.

Trump çifti, resmi bir etkinlikte "reklam aldıkları" gerekçesiyle ABD basını ve Demokratlar tarafından hedef alınmıştı. Melania ve Donald Trump, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

FIRST LADY'LİK YERİNE HANGİ İŞLERLE UĞRAŞIYOR?

Melania Trump'ın şu sıralar Amazon için çekilen bir belgesel projesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Projenin 40 milyon dolarlık bütçesi, sektör standartlarının oldukça üzerinde kabul ediliyor. Ancak belgeselin içeriği ve first lady'nin ne ölçüde yer alacağı henüz netlik kazanmadı.



19 yaşındaki oğulları Barron'ın New York Üniversitesi'ndeki eğitimi de first lady'nin programını etkileyen faktörlerden biri oldu. ABD basınının aktardığına göre Melania Trump, oğlunun eğitim hayatına aktif olarak dahil olmayı sürdürüyor.

PAPA'NIN CENAZESİNDE KRİZİ ÖNLEMİŞTİ

Önümüzdeki günlerde Donald Trump'ın Orta Doğu turuna eşlik etmesi beklenmeyen Melania Trump'ın, Papa Francis'in cenaze töreninde eşinin yanında yer alması dikkat çekmişti.

Daily Mail'ın haberinde, Melania'nın cenaze töreninde Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında sorun çıkmasını engellediği öne sürülmüştü. Trump ve Macron'un birbirine selam vermemesi üzerine başlayan gerginliğin, Melania'nın eşine 'Bunu yapmalısın' diyerek Fransız liderin elini sıkmasını sağlamasıyla son bulduğu belirtilmişti.

'O BİR HANIMEFENDİ VE GÖREVİNE BAĞLI'

Melania Trump'ı 1990'lardan beri tanıyan ve onu ilk keşfeden isim olan modellik sektöründen Paolo Zampolli, first lady'nin Beyaz Saray'ı sevdiğini ve rolünün hakkını vermeye çalıştığını savundu. Zampolli, "O bir hanımefendi ve görevlerine bağlı" açıklamasını yaptı.

First lady'nin 55. doğum gününde çiftin Newark'ta ayrı yönlere gitmesi ise medyada "Aralarında sorun mu var?" sorusunun sorulmasına neden olmuştu.