Beyaz Saray'ı karıştıran tehdit skandalı

ABD’de başkanlık konutu Beyaz Saray, bir tehdit skandalıyla gündemde. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J. Ducklo’nun, bir Beyaz Saray muhabiriyle birlikteliğini haber yapan Politico gazetesi muhabiri Tara Palmeri’yi “Seni mahvedeceğim” diye tehdit ettiği ortaya çıktı. Amerikan Vanity Fair dergisinin aktardığına göre, Ducklo, Palmeri’ye cinsiyetçi hakaretlerde de bulundu. Olayın basına yansıması üzerine, Beyaz Saray’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan açıklamada, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain’in onayıyla, Ducklo’nun bir hafta süreyle işten uzaklaştırıldığı bildirildi.

Tehdit eden Tehdit edilen

BIDEN NOT GÖNDERDİ

Psaki, Ducklo’nun tutumunun ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray çalışanlarından beklediği davranış biçimine uygun olmadığını kabul ettiğini ve hakaret ettiği muhabire pişman olduğunu belirten kişisel bir not gönderdiğini belirtti. 20 Ocak’ta göreve gelen Joe Biden başkanlığındaki yeni hükümet, ana akım medyaya karşı agresif ve hasmane bir iletişim tarzı olan Donald Trump yönetiminin aksine, medya ile ilişkilerde daha yumuşak bir ton geliştirmeye çalışıyordu. New York Times gazetesi, 32 yaşındaki T. J. Ducklo’nun basına yansıyan Politico muhabirine tehdidinin, bu amaca ters düştüğünü yazdı. Olay üzerine bir haftalık uzaklaştırma kararı verilerek durumla ilgili harekete geçilmesinin önemine işaret edildi. Beyaz Saray’ın açıklamasında, Ducklo’nun göreve döndükten sonra herhangi bir ‘Politico’ muhabiriyle çalışmayacağı da bildirildi.

‘AŞKI İÇİN BAŞKANDAN VAZGEÇEN MUHABİR’

Amerikan Politico gazetesi, 9 Şubat tarihinde ‘Playbook’ adlı bülteninde, T. J. Ducklo’nun, haber sitesi Axios adına çalışan ve Biden’ın seçim kampanyasına ve göreve geliş sürecine ilişkin haberleri takip eden 27 yaşındaki muhabir Alexi McCammond ile ilişki yaşadığını iddia etti. İkilinin geçen kasımdan bu yana birlikte oldukları açıklandı. Habere göre, Kasım ayında Joe Biden’ın iletişim ekibindeki T. J. Ducklo ile ilişkisini yöneticilerine aktaran Axios muhabiri Alexi McCammond, Joe Biden’ı takip etme görevinden alınıp Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i takip etmekle görevlendirildi. T. J. Ducklo’ya geçen aralıkta “dördüncü seviye akciğer kanseri” teşhisi konmuştu. Amerikan People dergisi ise Ducklo’nun sevgilisi Alexi McCammond’a atıf yaparak, “Kanserle savaşan başkanın yaveri ile aşk yaşadığı için başkanı takip etmekten vazgeçen muhabir” başlığıyla haberi servis etti.

POLİTİCO: ENDİŞE DUYUYORUZ

Vanity Fair’in aktardığına göre, konuyu araştıran Politico muhabiri Tara Palmeri, doğrudan olayın tarafı olan T. J. Ducklo ile iletişim kurmaya çalıştı. Ducklo’nun tehdit ve hakaretleri de, iddiaya göre bu görüşme sırasında yaşandı. Cuma günü basına yansıyan durum, konuya hâkim iki kaynak tarafından da teyit edildi. Politico internet sitesinin yazı işleri müdürü Matt Kaminski ve editörü Carrie Budoff Brown, kurumlarında çalışan muhabirlerine yönelik tehdit dolu ifadelerle ilgili endişe duyduklarını açıkladı.

PSAKİ: KABUL EDİLEMEZ

Olay ABD siyaset ve medya çevrelerinde büyük yankı bulurken, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de basın mensuplarına açıklama yaptı. Önceki günkü basın toplantısında konuşan Psaki, Başkan Joe Biden’ın T.J. Ducklo’nun geçici görevden uzaklaştırma kararında dahli olmadığını, Beyaz Saray’ın olayı ciddiye aldığını kaydetti. Ducklo’nun davranışının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyleyen Psaki, “Onunla konuştuk. Bu, bir daha olmayacak” dedi.