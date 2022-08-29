Beyaz Saray’dan Zaporijya Nükleer Santrali çağrısı

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Geçtiğimiz mart ayından bu yana Rus ordusunun kontrolünde olan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali’nin yol açtığı nükleer felaket endişeleri devam ediyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'ya Ukrayna topraklarında yer alan Zaporijya Nükleer Santrali’nin çevresinin askerden arındırılması için çağrıda bulundu.



Rusya'nın santralin çevresinin askerden arındırılmış bir bölge haline gelmesini kabul etmesi gerektiğini söyleyen Kirby, "Santralin kontrollü bir şekilde kapatılması en güvenli seçenek olacaktır" ifadelerini kullandı. Kirby, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) öncülüğünde Ukrayna'nın güneyinde yer alan Zaporijya Nükleer Santrali’ne yapılan ziyareti desteklediğini ifade etti.

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"UKRAYNA KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ"



Kirby ayrıca, Ukrayna'nın Rusya tarafından daha önce ele geçirilen Ukrayna’nın güneyindeki bölgeleri geri almak için karşı saldırıya geçtiğini belirtti. Ukraynalıların Rus askeri yetenekleri üzerinde bir etkisi olduğunu aktaran Kirby, "Ruslar, Ukraynalıların güneyde daha fazla saldırıya geçebileceğine dair haberler nedeniyle doğudan kaynak çekmek zorunda kaldı. Bu yüzden, açıkça bir karşı saldırı tehdidi endişesiyle Donbass'ın doğusundaki belirli bölgelerdeki belirli birimleri azaltmak zorunda kaldılar" dedi.

"UKRAYNA ORDUSUNUN HERSON VE MIKOLAYİV'DEKİ SALDIRI GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU"



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna ordusunun, Herson ve Mıkolayiv bölgelerindeki saldırı girişimlerinin başarısız olduğu duyurulmuş, bu taarruzlar sırasında Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği ifade edilmişti. Bakanlık, "Düşmanın saldırı girişimi sefil bir şekilde başarısız oldu" demişti.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NİN ULUSAL ELEKTRİK ŞEBEKESİYLE BAĞLANTISI İLK KEZ KESİLMİŞTİ



Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom tarafından 25 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalışan son iki reaktörünün yakınlarındaki yangınlar nedeniyle nükleer santrali şebekeye bağlayan elektrik hatlarının zarar gördüğü bu nedenle ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk kez kesildiği aktarılmıştı.



UAEA tarafından yapılan açıklamada ise, santrale elektrik arzının günün ilerleyen saatlerinde yeniden sağlandığı aktarılmış, "Ukrayna UAEA'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nin gün içinde en az iki kez elektrik hattıyla bağlantısını kaybettiğini, ancak şu anda tekrar açık olduğunu söyledi" denilmişti. Zaporijya Nükleer Santrali'nin 6 nükleer reaktörü ve 5 bin 700 megavat-saat elektrik üretim kapasitesi bulunurken, santral Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.