Beyaz Saray’dan ‘yalan haber ifşa’ sayfası

“Yanıltıcı. Taraflı. Teşhir edildi.” başlıklı yeni sayfada, CBS News, The Independent ve The Boston Globe “haftanın medya suçluları” olarak adlandırıldı. Bu medya kuruluşlarının ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerini “yanlış aktardığı ve abarttığı” öne sürüldü. Söz konusu medya kuruluşlarının, Trump’ın “askerlere yasadışı emirler verdiği” yönünde sahte haberler yaptığı, Başkan’ın tüm emirlerinin “yasal” olduğu iddia edildi. The Washington Post, CBS News, CNN ve MSNBC medya kuruluşları ise “Suçlu Utanç Listesi”nde sergilendi. Kurumlar, “yanlış ve yanıltıcı haber yapmak”la suçlandı. Öte yandan çok sayıda basın kuruluşu ve gazeteci, “taraflı haber” ve “yalan haber” gibi kategoriler içerisinde listelendi. Ayrıca “Tekrar Tekrar Suç İşleyen” kategorisinde The Washington Post, CNN, CBS News, Axios ve New York Times gibi çok sayıda medya kuruluşunun ismi yer aldı. Trump yönetimi bu yılın başlarında Beyaz Saray basın toplantısı odasında medya kuruluşlarına ayrılan yerlere yönelik rotasyon uygulamasına gitmiş, Savunma Bakanlığı da basın akreditasyonları için muhabirlerin protesto ettiği yeni bir dizi kural getirmişti. Trump ve kurmayları sık sık ana akım medyayı yalan haber yapmakla suçluyor.