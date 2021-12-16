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Beyaz Saray'dan 'Türkiye-Ermenistan' açıklaması

#Ermenistan#Türkiye#ABD
Beyaz Saraydan Türkiye-Ermenistan açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkileri normalleştirme sürecini görüşmek üzere karşılıklı özel temsilci atama kararını memnuniyetle karşıladığı duyuruldu.

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Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne tarafından yapılan açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile görüştü. Sullivan, ABD'nin Ermenistan ve Güney Kafkasya bölgesinde barış, güvenlik ve refaha olan bağlılığını dile getirdi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden gerginlikten duyduğu endişeyi dile getiren Sullivan, sınırlara yakın askeri hareketlerin sorumsuz ve kışkırtıcı olduğunu vurguladı" ifadelerini kullandı. Horne açıklamasında, "Sullivan, iki taraf arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle karşıladı ve ABD'nin hem ikili hem de Minsk Grubu Eşbaşkanı olarak güven artırıcı önlemleri ile bölgesel uzlaşmayı desteklemeye devam etme taahhüdünü vurguladı" bilgisini paylaştı.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecine de değinen Horne, "Sullivan, Türkiye ve Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere özel elçiler atayacaklarına ilişkin açıklamayı memnuniyetle karşıladı" ifadelerini kullandı.

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