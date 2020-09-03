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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 03.09.2020 - 21:16 | Son Güncelleme:

Beyaz Saray'dan Trump'ın dikkat çeken talebiyle ilgili açıklama

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Beyaz Saray'dan Trump'ın dikkat çeken talebiyle ilgili açıklama
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Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçmenlere "hem posta yoluyla oy kullanın hem de seçim günü merkezlere gidip oyunuzu verin." diyerek seçmenlerden iki kez oy kullanmalarını istemediğini ancak oylarının sayıldığından emin olmaları gerektiğini belirttiğini söyledi.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın dün yaptığı "Hem posta yoluyla oy kullanın hem de seçim günü merkezlere gidip oyunuzu verin. Eğer oyunuz sayılmışsa zaten oy kullanamazsınız, ama sayılmamışsa tekrar oy vermeniz gerekir." sözlerine açıklama getirdi.

Basının Trump'ın açıklamalarını "Trump halktan iki kez oy kullanmasını istedi" şeklinde yorumlayarak bu sözleri manipüle ettiğini savunan McEnany, "Başkan, hiçbir yasa dışı oylamayı hoş göremez." dedi.

McEnany, Trump'ın anlatmaya çalıştığı meselenin, postayla oy kullanan kişilerin, seçim günü tekrar oy kullanma merkezlerine giderek oylarının sayılıp sayılmadığından emin olmaları gerektiği olduğunu vurguladı.

Halihazırda postayla gönderdikleri oy pusulaları kayda geçen kişilerin ikinci kez oy kullanamayacağını belirten McEnany, oy pusulaları kayda geçmeyenlerin tekrar oy kullanmaları durumunda, ilk kayda geçen oyun geçerli olacağını anımsattı.

McEnany, "Trump her Amerikalının oyunu kullanmasını istiyor. Kullanılan her bir oy da sayıma dahil edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Trumptan posta yoluyla oy kullanacak seçmenlere tavsiye
Trump'tan posta yoluyla oy kullanacak seçmenlere tavsiye

 

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