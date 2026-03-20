Beyaz Saray'dan skandal paylaşımlar: İnsanlar ölürken Trump'ın ekibi 'level atlama' peşinde

Trump yönetimi 28 Şubat’ta İran’a savaş açtı, sonraki hafta ise Iron Man, Walter White ve Sünger Bob’u askere aldı; nasıl mı? Beyaz Saray’ın resmi TikTok ve X hesaplarından paylaşılan kliplerde, video oyunlardan, beyzbol maçlarından, çizgi filmlerden ve Hollywood filmlerinden görüntüler ile popüler şarkılardan bölümler, İran’da vurulan noktalara ait uydu görüntüleriyle birleştiriliyor. Paylaşımlar, savaşın yıkıcılığını hafife alarak, ölümleri distopik bir eğlenceye indirgemekle eleştiriliyor.

En çok gündeme gelen videolardan biri, GTA: San Andreas’ın ikonik “Kahretsin, yine başladık” sahnesiyle açılıyor ve ABD ordusunun İran’da bir aracı vurduğu görüntüye geçiyor. GTA’da biri öldüğünde ekrana gelen meşhur “Wasted” yazısıyla da video sona eriyor. Beyaz Saray ise videoyu şu notla paylaştı:

“DESTANSI ÖFKE OPERASYONU

İran’ın füze cephaneliğini imha et

Donanmasını yok et

Asla nükleer silaha sahip olmamalarını sağla

Hedefe kilitlenildi”

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung paylaşımı alıntılayarak, GTA’nın ölümsüzlük hilesini, “L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1,” kodunu yazdı.

OPERATION EPIC FURY



• Destroy Iran’s missile arsenal.

• Destroy their navy.

• Ensure they NEVER get a nuclear weapon.



Locked in. pic.twitter.com/ika3MMJmZT — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Başka bir videoda ise, Amerikan ordusunu temsil eden bir bowling topunun İran rejimini temsil eden labutları devirmesiyle yaşanan patlama ve İran’a yapılan bombardımanlar coşkulu bir şarkı eşliğinde ve "STRIKE" yazısıyla (“strike” hem saldırı hem de bowlingde sayı anlamına geliyor) ekrana geliyor. Ya da İran’a düzenlenen saldırıları, Nintendo’nun Wii oyununda sayı kazanıldığı anlarla birleştiren bir başka paylaşımı görüyoruz.

Bu paylaşımlarda, gerçek savaş, Tropik Fırtına, Cesur Yürek, Top Gun, Call of Duty ve Sünger Bob gibi popüler kültür ikonlarıyla karşılaştırılıyor. Bir İran gemisinin vurulma anı ünlü şarkıcı Kesha’nın Blow (Patlama) şarkısı eşliğinde veriliyor. Bizden bir şarkı ile örnek vermek gerekirse; İran’da bir binanın bombalandığı ve muhtemelen insanların öldüğü anın “Yangın var, yangın var / Ben yanıyorum / Yetişin a dostlar / Tutuşuyorum” şarkısıyla paylaşıldığını düşünün…

Tabii Tropik Fırtına’nın başrol oyuncusu Ben Stiller’dan ve Kesha’dan videolara ciddi tepkiler geldiğini de belirtelim. Ben Stiller, Tropik Fırtına’nın kullanıldığı videoya cevaben attığı tweet’te “Hey Byeaz Saray, lütfen Tropik Fırtına klibini kaldırın. Size asla izin vermedik ve propaganda makinenize alet olmak istemiyoruz. Savaş bir film değildir” diye yazdı. Kesha ise “Savaşı hafife almaya çalışmak iğrenç ve insanlık dışı bir tutum. Müziğimin herhangi bir şiddeti teşvik etmek için kullanılmasını kesinlikle onaylamıyorum” dedi.

— The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Beyaz Saray’ın sosyal medya hesapları, İran’a savaş başlatıldığı günden beri böyle videolarla dolup taşıyor. Bu tarz onlarca video mevcut. Üstelik bu sosyal medya stratejisi Amerikan medyasında geniş bir şekilde ele alınıyor.

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabii ki savaş propagandasını ya da savaşın oyunlaştırılmasını icat eden ilk yönetim Trump’ın ekibi değil. Ancak gerçek çatışmaları bir sosyal medya içeriğine dönüştürmek, yani bir yandan insanları gerçekten öldürürken diğer yandan bunu milyonlarca kişiye bir yayın olarak sunmak ve bu sunumu savaşı hafifleştirerek yapmak, Amerikan savaş tarihinde bir ilk olarak yorumlanıyor.

ABD ve İsrail’in geçen ay başlattığı müşterek operasyonlarda, İran başta olmak üzere bölgede yüzlerce insan yaşamını yitirdi, 13 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Beyaz Saray, videoların yönetimin savaş alanındaki kazanımlarına ne kadar çok dikkat çektiğini vurgulayarak, bu çabayı bir başarı olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Basın Temsilcisi Karoline Leavitt, paylaşımların Beyaz Saray’ın başarısı hayli kanıtlanan geleneksel ve geleneksel olmayan medya stratejisine bir başka örnek olduğunu belirterek, “Sadece son birkaç günde Beyaz Saray’ın videoları 2 milyardan fazla etkileşim aldı. İnsanlar savaştaki muazzam başarıyı ve Amerikan ordusunun İranlı teröristleri etkisiz hale getirmesini konuşuyorlar. Asıl amaç da bu zaten” açıklamasını yaptı.

Söz konusu paylaşımlar, Trump yönetiminin, Başkan’ın hem “büyük çaplı muharebe operasyonları” hem de “kısa süreli bir gezi” olarak tanımladığı savaşa destek kazanmak için sosyal medyada yürüttüğü stratejiyi anlamamıza yardımcı oluyor. NBC News, bu sosyal medya stratejisini, halk nezdinde olumsuz karşılanan bir çatışmayı kabul ettirebilmek amacıyla yürütülen bir çaba olarak yorumluyor. Haberde, Beyaz Saray’ın İran’daki operasyonlara dikkat çekmek ve operasyonların etkisini arttırmak için böyle videolar paylaştığı ifade ediliyor.

CNN International’a konuşan Foreign Policy Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ravi Agrawal’ın bu konudaki görüşleri ise net:

“Videolar berbat görünüyor. Dünyaya sunmak için aşırı çirkin bir görüntü. Duyarsız, umursamaz, maço, iğrenç bir yöntem. İnsanlar ölüyor, insanlar gerçekten ölüyor. Bölgede iş hayatı altüst oldu. Körfez ülkelerinde şu an hayatları altüst olan insanlar hiçbir şey yapmamıştı ve ABD’ye savaşa girmemesi için yalvarıyordu. Bu ülkeler bütün dünyayı birbirine bağlayan hub konumundalar. Şu an savaşı böyle (bu konu üzerinden) konuşmamız hiç doğru değil.”

Siyaset yorumcusu Jason Rantz ise, “Yapıp ettiklerini gösteriyorlar çünkü gençlerden, özellikle de genç erkeklerden destek kaybetmekten korkuyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Bu videolar, gerçek savaşı kurgusal dünyadaki şiddetle karşılaştırdığı için öfke topluyor. Amerikalı eleştirmenler, videoların Beyaz Saray'ın İranlı sivillerin ve Amerikalı askerlerin öldürüldüğü ve sakatlandığı bir savaşa yeterince önem vermediğini gösterdiğini söylüyor.

Amerikan ordusundan eski üst düzey bir yetkili, bu paylaşımlara duyduğu öfkeyi dile getirdi. İsmi açıklanmayan yetkili, “Videolar kesinlikle savaş halindeki İranlılar da dahil olmak üzere ilgili herkese ve hayatlarını riske atan Amerikalılara karşı saygısızlık. Koca bir saçmalık” diyerek, videoları hazırlayan kişilerin her şeyin bir şaka olduğunu düşündüğünü belirtti.

Bahse konu paylaşımlar aslında ikinci başkanlık dönemini yürüten Trump’ın değişen sosyal medya yaklaşımının da bir göstergesi. Bu yaklaşımın özünde ise, popüler caps’leri Trump’ın politika hedefleriyle ilişkilendirmek yer alıyor. Paylaşımlar, özellikle resmi yönetim hesaplarının aşırı sağcıların kullandığı terminolojiyi tekrarlaması gibi konular da olmak üzere pek çok tartışmaya yol açtı.

Wall Street Journal’da çıkan bir yorumda, Trump yönetiminin mesajlarının daha çok iç kamuoyuna yönelik olduğu kaydedildi. King's College London’ın Savaş Çalışmaları Bölümü'nde araştırmalar yürüten Lukasz Olejnik, Beyaz Saray’ın farklı bir kültürel çalışma yürüttüğüne işaret ederek, “Bu yapılan, paylaşılan bir kültürel dili kullanarak, belirli bir gruba ulaşmak amacıyla yürütülen bir hikaye anlatımı operasyonu” dedi. Burada hedeflenen grubun ise, birinci şahıs nişancı oyunu oynayan kişiler olduğunu kaydetti.

— The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Beyaz Saray geçen yıl Trump’ı bir Minecraft karakteri olarak göstermiş ve ABD’nin en “oyuncu” başkanı olarak tanımlamıştı. O nedenle bu videoların ve caps’lerin Trump’ın tabanındaki gençlerde bir karşılığı olabilir. Ancak videolar başka kesimlerde olumlu karşılanmıyor. Örneğin Chicago Başpiskoposu Blase J. Cupich, bu videoların insan hayatının değerini düşürdüğüne vurgu yaparak, Beyaz Saray’ın sosyal medya kanallarını kınadı. Halo isimli video oyununda Master Chief karakterini seslendiren Steve Downes da sesinin izinsiz kullanıldığını dile getirerek, Beyaz Saray’ın paylaşımlarını “çocukça” olarak tanımladı.

İran da Lego gibi popüler kültür ürünlerini kullanarak yaptığı yapay zeka videolarını internete sürüyor. Wall Street Journal’daki analizde, İran’ın videolarının hedefinin de Amerikan izleyiciler olduğu bilgisine yer verildi. Olenjik sözlerine şu ifadeyle son verdi:

“Geri dönüşü yok. Trollük artık devlet yönetiminde standart bir araç oldu.”

Kaynaklar: NCB, CNN International, Wall Street Journal, Newsweek, Axios