Beyaz Saray'dan Rusya'yı kızdıracak adım: Kararı NATO verecek!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'nın yanında olduklarını ancak bu ülkenin NATO'ya katılması konusunda kararı NATO'nun vereceğini açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıdaki bir gazeteci, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin NATO'ya katılma isteğini dile getirdiğini anımsatarak, ABD'nin Ukrayna'ya bu konuda destek verip vermeyeceğini sordu.

Psaki, Ukrayna'nın uzun süredir NATO'ya katılma isteğini dile getirdiğini vurgulayarak, "Ukrayna'ya güçlü desteklerimizi her zaman iletiyoruz. Onlara karşı bir tehdidi geri püskürtmek için de çabalıyoruz ancak Ukrayna'nın ittifaka katılması kararı NATO'nun vereceği bir karardır" değerlendirmesinde bulundu.

NATO'DAN 'UKRAYNA' AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün sosyal medyadaki paylaşımında, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın Ukrayna içindeki ve etrafındaki askeri faaliyetleriyle ateşkes ihlallerinden NATO'nun ciddi endişe duyduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlam şekilde desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna ile İttifak arasındaki yakın ortaklığa bağlı olduklarını vurguladı.

"TEK YOL NATO"

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Ukrayna'dan da görüşme ile ilgili bir açıklama yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol olduğunu belirtti.

Kremlin, Zelenskiy'nin sözlerinden sonra 'Ukrayna'nın doğusundaki durum hassasiyetini korumaya devam ediyor, yapılacak her yeni açıklama bölgede tansiyonu daha da yükseltecektir.' açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, NATO üye ülkelerini Karadeniz'de varlıklarını artırmaya çağırarak, ülkesine NATO Üyeliği Hareket Planı verilmesinin önemine dikkati çekti.

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