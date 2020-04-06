Haber Giriş: 06.04.2020 - 07:00,
Beyaz Saray’dan mesaj: İkinci dalgaya hazırlanın
ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü ekibinden Dr. Anthony Fauci, koronavirüsün mevsimsel bir salgın olabileceği ve sonbahar aylarında ikinci bir salgın dalgası için hazırlanılması konusunda uyardı.
Dr. Fauci, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada “Kış aylarına girmeye başlayan güney yarımküre ülkelerinde görmeye başladığımız yoğun vakalar, ikinci defa bir döngü elde edeceğimiz konusunda hazırlıklı olunmasını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
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