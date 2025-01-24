Beyaz Saray’dan ilk arama Selman’a: 600 milyar dolar yatırım sözü

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Suudi resmi haber ajansından yapılan bilgilendirmeye göre Selman’ın Trump’a önümüzdeki dört yıl içerisinde Suudi Arabistan’ın ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım yapma taahhüdünde bulunduğu belirtildi. Veliaht Prens ayrıca Trump yönetiminin beklenen reformlarının “benzeri görülmemiş bir ekonomik refah” yaratabileceğini söyledi. Pazartesi günü Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda ilk dönemi sırasında yurt dışına yaptığı ilk ziyaretin Suudi Arabistan’a olduğunu söyleyen Trump, bunun sebebinin Selman’ın 450 milyar dolarlık yatırım yapma taahhüdü olduğunu söylemişti.

İLK ZİYARET RİYAD’A MI

Bu sefer ise 500 milyar dolarlık yatırım yapma sözü alırsa yine Suudi Arabistan’a gidebileceğini belirtmişti. Trump, “İlk ziyaretimi geçen sefer Suudi Arabistan’a yaptım çünkü onlar 450 milyar dolar değerinde ürünümüzü satın almayı kabul ettiler. Gelirim ama Amerikan ürünü satın almak zorundasınız dedim ve onlar da bunu yapmayı kabul ettiler” demişti. Trump’ın 500 şartına karşılık Selman’ın 600 milyar dolar taahhüt etmesi sonrası ABD’nin 47’inci Başkanı’nın ilk ziyaretinin yine Suudi Arabistan’a olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.