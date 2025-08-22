Beyaz Saray'dan gizemli açıklama duyurusu: Trump 'dünyaya seslenecek'

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump’ın, bugün Oval Ofis’ten ABD'lilere ve dünyaya hitap edeceği belirtildi. Başkanlık ofisinden yapılan duyuruya göre, planlanan konuşma yerel saatle 12:00'de (TSİ 19.00) gerçekleştirilecek.

Pazartesi günü görüşen Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile barış müzakerelerini ele almıştı. Trump, Putin ile de bir zirve yapılmasını planladığını duyurmuştu.

Uzmanlar Trump'ın duyurduğu "gizemli" açıklamanın, son günlerde yoğunluk kazanan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine dair olabileceği tahmininde bulundu. Beyaz Saray sözcüsü, açıklamanın içeriğine dair şu aşamada herhangi bir detay paylaşmaktan kaçındı.

Washington’daki gözlemciler, Trump’ın açıklamasının geçen hafta sonu Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin bir uzantısı olabileceğini ifade etti. 2 lider, Anchorage’deki buluşmanın ardından yaptıkları değerlendirmede görüşmeleri ‘verimli’ olarak nitelendirmişti.

ZELENSKİ-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin yanı sıra birçok Avrupalı lider katıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile Fransa, İtalya, Finlandiya, AB ve NATO temsilcileri, üç buçuk yıldır devam eden çatışmaları sona erdirmek amacıyla bir araya geldi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Zelenski, ülkesinin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik yazılı güvenceler almayı umduğunu belirtti. Zelenski, önümüzdeki on gün içinde somut bir teklife sahip olmayı hedeflediklerini ve bu sayede Putin ile yapılacak olası bir görüşme öncesinde elini güçlendirmeyi planladığını kaydetti.

Trump ise aynı gün yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Trump, Putin ve Zelenski ile üçlü bir zirve düzenlemeyi planladıklarını ve bu diplomatik girişimin savaşı sonlandırmak için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ MASADA

Görüşmelerde ele alınan en kritik konulardan biri, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri oldu. Trump, Ukrayna’nın savunulmasında Avrupa ülkelerinin ön safta yer aldığını ancak ABD’nin de her türlü yardımı yapacağını vurguladı. Trump, "Güvenlik konusunda çok fazla yardım olacağını" belirtti.

Zelenski ise ABD’nin bu taahhüdünü ‘önemli bir ileri adım’ şeklinde nitelendirerek memnuniyetini dile getirdi. Ukrayna lideri, ülkesinin yaklaşık 90 milyar dolar değerinde ABD silahı satın almayı teklif ettiğini de sözlerine ekledi.

İngiltere Hükümeti, Ukrayna hava sahasını ve limanlarını savunmak için asker göndermeye hazır olduğunu ancak bu birliklerin Rusya yakınlarındaki cephe hattına konuşlandırılmayacağını açıkladı. Bu strateji, doğrudan bir çatışma riskinden kaçınarak savunmaya odaklanmayı hedefliyor.

GÖRÜŞMEDE SAMİMİ ANLAR

Pazartesi günkü buluşma, Şubat ayında yaşanan ve Trump ile Zelenski arasında gergin anlara sahne olan son görüşmeden oldukça farklı bir havada geçti. Önceki görüşmede Trump, Zelenski'yi yeterince minnettar olmamakla suçlamış ve barış şartlarını kabul etmemesi halinde Ukrayna'yı tamamen terk etme tehdidinde bulunmuştu.

Ancak bu sefer ilişkiler çok daha olumlu bir seyir izledi. Trump, Zelenski’nin kıyafetini dahi övgüyle karşılayarak onaylarcasına kolunu onun omzuna attı. Bu davranış, iki lider arasındaki diplomatik atmosferin düzeldiğine işaret etti.

PUTİN'İN UKRAYNA TALEPLERİ

Alaska’daki görüşmede her ne kadar olumlu mesajlar verilse de taraflar ateşkese varabilmiş değil. Putin, görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması” gerektiğini vurguladı.

Ancak salı gecesi yaşanan gelişmeler, Rusya’nın barış arayışındaki samimiyetine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın salı gecesi "bu yılın en büyük hava saldırılarından birini" gerçekleştirdiğini bildirerek, saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın bu yıl Ukrayna'ya en büyük hava saldırılarından birini düzenlediği, çoğunlukla ülkenin batı bölgelerinin hedef alındığı belirtti.

Açıklamada, saldırıda 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze kullanıldığı vurgulandı. Saldırılarda en az bir kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı aktarılarak, hava savunma unsurlarının 546 İHA ve 31 füze düşürdüğü kaydedildi.