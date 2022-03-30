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Beyaz Saray'dan flaş iddia: Putin'i yanlış yönlendirdiler

#Vladimir Putin#Rusya#Ukrayna
Beyaz Saraydan flaş iddia: Putini yanlış yönlendirdiler

Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini ve Rus ordusu tarafından yanıltılmış hissettiğine dair istihbarat aldıklarını açıkladı.

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Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine Ukrayna'daki savaşın gerçek durumunu ve Rusya'ya karşı yaptırımların ne kadar zarar verici olduğunu söylemekten korkan danışmanlar tarafından yanlış yönlendirildiğini açıkladı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield düzenlediği basın toplantısında, "Putin'in Rus ordusu tarafından yanıltılmış hissettiğine dair bilgimiz var, bu da Putin ile askeri liderliği arasında sürekli bir gerilime yol açtı" dedi.

"YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİNE İNANIYORUZ”

Bedingfield, "Putin'in danışmanları tarafından Rus ordusunun ne kadar kötü performans gösterdiği ve Rus ekonomisinin yaptırımlarla nasıl zedelendiği konusunda yanlış bilgilendirildiğine inanıyoruz. Çünkü üst düzey danışmanları ona gerçeği söylemekten çok korkuyor" ifadelerini kullanarak, "ABD, Putin'in savaşının, Rusya'yı uzun vadede daha zayıf ve dünya sahnesinde giderek daha fazla izole eden stratejik bir hata yaptığını göstermek için şimdi bu bilgiyi ortaya koyuyor" dedi.

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“İstilalarının hedeflerini başlangıçta olduğundan farklı bir şekilde yeniden tanımlamaya çalışıyorlar”

"Rusya'nın işgalin başlangıcında Kiev'e doğru agresif bir baskı yaptıklarını en baştan gördük. Şimdi, istilalarının hedeflerini başlangıçta olduğundan farklı bir şekilde yeniden tanımlamaya çalışıyorlar” ifadelerini kullanan Bedingfield, “Bence bu bilgiyi ortaya koymak, sadece bunun onlar için stratejik bir hata olduğu hissine katkıda bulunacaktır. Ne düşündüklerini karakterize etmeyeceğim. Ancak bu bilgiyi kamuoyuna açıklamanın, bunun Rusya için stratejik bir başarısızlık olduğunun anlaşılmasına katkıda bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

Rusya'nın stratejik hata yaptığını vurgulayan Bedingfield, Ukrayna'nın desteklenmeye devam edileceğinin de altını çizerek, "Rusya'ya ağır maliyetler yüklemeye, Ukrayna'yı savaş alanında ve müzakere masasında güçlendirmeye çalışma stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Vladimir Putin#Rusya#Ukrayna

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